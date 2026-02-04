عاجل: ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات ADP المخيبة للآمال 💡

- بيانات ADP الخاصة 22 ألف، متوقع: 48 ألف، السابق 41 ألف
بشكل عام، شهدت فترة الأشهر الثلاثة تقلبات في التوظيف بالقطاع الخاص: ارتفاع طفيف، وانكماش ملحوظ (خاصةً بين الشركات الصغيرة)، وانتعاش جزئي يتركز في قطاعات الخدمات المرتبطة بالحكومة أو القطاعات الخدمية المستقرة تقليديًا (التعليم/الصحة والترفيه/الضيافة)، دون وجود زخم قوي واسع النطاق في القطاع الخاص.
- السلع: +1 ألف مقابل -3 آلاف الشهر الماضي
- الخدمات: +21 ألف مقابل +44 ألف الشهر الماضي
- الشركات الصغيرة: صفر مقابل +9 آلاف الشهر الماضي
- الشركات المتوسطة: +41 ألف مقابل +34 ألف الشهر الماضي
- الشركات الكبيرة: -18 ألف مقابل +2 ألف الشهر الماضي
- أجور الموظفين الذين حافظوا على وظائفهم: 4.5% مقابل 4.4% الشهر الماضي
- أجور الموظفين الذين غيروا وظائفهم: 6.4% مقابل 6.6% الشهر الماضي
تغيرات القطاعات.
- التعليم والصحة: +74 ألفًا مقابل +39 ألفًا سابقًا
- الضيافة والترفيه: +4 آلاف مقابل +24 ألفًا سابقًا
- البناء: +9 آلاف
- الأنشطة المالية: +14 ألفًا مقابل +6 آلاف سابقًا
- خدمات الأعمال المهنية: -57 ألفًا مقابل -29 ألفًا سابقًا
بيانات سوق العمل متباينة، مما يشير إلى احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، سرعان ما تم تعويض الانخفاضات المبكرة في قيمة الدولار.
المصدر: xStation
