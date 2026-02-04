اقرأ أكثر
٥:١٨ م · ٤ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات ADP المخيبة للآمال 💡

أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • بيانات ADP الخاصة 22 ألف، متوقع: 48 ألف، السابق 41 ألف

بشكل عام، شهدت فترة الأشهر الثلاثة تقلبات في التوظيف بالقطاع الخاص: ارتفاع طفيف، وانكماش ملحوظ (خاصةً بين الشركات الصغيرة)، وانتعاش جزئي يتركز في قطاعات الخدمات المرتبطة بالحكومة أو القطاعات الخدمية المستقرة تقليديًا (التعليم/الصحة والترفيه/الضيافة)، دون وجود زخم قوي واسع النطاق في القطاع الخاص.

  • السلع: +1 ألف مقابل -3 آلاف الشهر الماضي
  • الخدمات: +21 ألف مقابل +44 ألف الشهر الماضي
  • الشركات الصغيرة: صفر مقابل +9 آلاف الشهر الماضي
  • الشركات المتوسطة: +41 ألف مقابل +34 ألف الشهر الماضي
  • الشركات الكبيرة: -18 ألف مقابل +2 ألف الشهر الماضي
  • أجور الموظفين الذين حافظوا على وظائفهم: 4.5% مقابل 4.4% الشهر الماضي
  • أجور الموظفين الذين غيروا وظائفهم: 6.4% مقابل 6.6% الشهر الماضي

تغيرات القطاعات.

  • التعليم والصحة: ​​+74 ألفًا مقابل +39 ألفًا سابقًا
  • الضيافة والترفيه: +4 آلاف مقابل +24 ألفًا سابقًا
  • البناء: +9 آلاف
  • الأنشطة المالية: +14 ألفًا مقابل +6 آلاف سابقًا
  • خدمات الأعمال المهنية: -57 ألفًا مقابل -29 ألفًا سابقًا

بيانات سوق العمل متباينة، مما يشير إلى احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، سرعان ما تم تعويض الانخفاضات المبكرة في قيمة الدولار.

 

المصدر: xStation 

 

٦ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٥٨ ص

حصاد الأسواق: عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا (06.02.2026)
٥ فبراير ٢٠٢٦, ١١:١٢ م

ملخص اليوم: اللون الأحمر يهيمن على جانبي المحيط الأطلسي
٥ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٥٨ م

كارثة لأسهم فولفو. هل هذه نهاية علامة تجارية أيقونية؟
٥ فبراير ٢٠٢٦, ٨:٠٠ م

🚨 انخفض مؤشر US100 بنسبة 2% وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات