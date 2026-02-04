عاجل: ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات ADP المخيبة للآمال 💡

بشكل عام، شهدت فترة الأشهر الثلاثة تقلبات في التوظيف بالقطاع الخاص: ارتفاع طفيف، وانكماش ملحوظ (خاصةً بين الشركات الصغيرة)، وانتعاش جزئي يتركز في قطاعات الخدمات المرتبطة بالحكومة أو القطاعات الخدمية المستقرة تقليديًا (التعليم/الصحة والترفيه/الضيافة)، دون وجود زخم قوي واسع النطاق في القطاع الخاص.

السلع: +1 ألف مقابل -3 آلاف الشهر الماضي

الخدمات: +21 ألف مقابل +44 ألف الشهر الماضي

الشركات الصغيرة: صفر مقابل +9 آلاف الشهر الماضي

الشركات المتوسطة: +41 ألف مقابل +34 ألف الشهر الماضي

الشركات الكبيرة: -18 ألف مقابل +2 ألف الشهر الماضي

أجور الموظفين الذين حافظوا على وظائفهم: 4.5% مقابل 4.4% الشهر الماضي

أجور الموظفين الذين غيروا وظائفهم: 6.4% مقابل 6.6% الشهر الماضي

تغيرات القطاعات.

التعليم والصحة: ​​+74 ألفًا مقابل +39 ألفًا سابقًا

الضيافة والترفيه: +4 آلاف مقابل +24 ألفًا سابقًا

البناء: +9 آلاف

الأنشطة المالية: +14 ألفًا مقابل +6 آلاف سابقًا

خدمات الأعمال المهنية: -57 ألفًا مقابل -29 ألفًا سابقًا

بيانات سوق العمل متباينة، مما يشير إلى احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، سرعان ما تم تعويض الانخفاضات المبكرة في قيمة الدولار.

المصدر: xStation