عاجل: ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة

معدل البطالة لشهر أغسطس: ٤.٨٪ (المتوقع: ٤.٧٪؛ السابق: ٤.٧٪)

التغير في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى: ٩١ ألف وظيفة (المتوقع: ١٢٥ ألف وظيفة؛ السابق: ٢٣٢ ألف وظيفة)

متوسط ​​الأجر مع المكافآت: ٥.٠٪ على أساس سنوي (المتوقع: ٤.٧٪؛ السابق: ٤.٧٪)

سلط التقرير الأولي الضوء على نمو الأجور الاسمي بنسبة 5.0% كخطر تضخمي رئيسي لبنك إنجلترا. ومع ذلك، عند أخذ التضخم في الاعتبار، تتغير الصورة بشكل كبير: فبينما ارتفع إجمالي الأجور الحقيقية بشكل طفيف (إلى +0.8%)، تباطأت وتيرة نمو الأجور المنتظمة الحقيقية (+0.6%).

يُعد هذا الفارق الدقيق بالغ الأهمية للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا. تُعنى لجنة السياسة النقدية في المقام الأول باستمرار ضغوط التضخم المحلية. فإذا كانت القوة الشرائية للأفراد (الأجور المنتظمة الحقيقية) تزداد بشكل طفيف فقط، أو حتى تنخفض بشكل طفيف، فإن خطر دوامة الأجور والأسعار - حيث تدفع الأجور المرتفعة التكاليف، مما يؤدي إلى مطالبات بأجور أعلى - يتضاءل بشكل كبير. في هذا السياق - تراجع التوظيف إلى جانب ضعف نمو الأجور المنتظمة الحقيقية، من المتوقع أن يُقرّب بنك إنجلترا من خفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام. انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ بعد صدور التقرير، ليقترب من مستوى 1.33.