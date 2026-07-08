عاجل: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، لكن خام برنت يختبر بالفعل مستوى يقارب 80 دولاراً أمريكياً

التغيرات الرئيسية في المخزونات (أسبوعيًا)

مخزونات النفط الخام: +3.00 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاض يتراوح بين 1.1 و1.6 مليون برميل).

مخزونات المشتقات النفطية: -4.98 مليون برميل (كان من المتوقع ارتفاع قدره 1.05 مليون برميل).

مخزونات البنزين: -1.90 مليون برميل (كان من المتوقع انخفاض قدره 1.5 مليون برميل).

مخزونات كوشينغ: -0.052 مليون برميل (انخفاض طفيف).

معدل استغلال طاقة التكرير: -0.8 نقطة مئوية (كان من المتوقع انخفاض أقل قدره 0.2 نقطة مئوية).

واردات النفط: +350 ألف برميل يوميًا.

إنتاج النفط المحلي: +50 ألف برميل يوميًا.

تعليق السوق

يقدم أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات متباينة، وإن كانت متوازنة في مجملها. من جهة، ثمة مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمخزونات النفط الخام نفسها، إذ ارتفعت بمقدار ثلاثة ملايين برميل كاملة بدلاً من الانخفاض المتوقع في السوق. وهذه هي أول زيادة في المخزونات منذ النصف الثاني من شهر أبريل. وقد ساهم في ذلك، من بين أمور أخرى، ارتفاع واضح في الواردات (+350 ألف برميل يومياً) وانخفاض طفيف في معالجة المواد الخام في المصافي، حيث انخفض معدل استخدامها بأكثر من المتوقع (بنسبة 0.8 نقطة مئوية).

من جهة أخرى، أدى هذا التراجع في نشاط المصافي، إلى جانب استمرار الطلب، إلى استنزاف حاد لمخزونات الوقود النهائي. فقد ساهم انخفاض مخزونات المشتقات النفطية بنحو 5 ملايين برميل (مقارنةً بالزيادة المتوقعة!)، والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين، في رفع أسعار المنتجات النفطية بشكل ملحوظ، مما يُحيد فعلياً التأثير السلبي لأسعار النفط الخام نفسه.

على الرغم من هذه التحولات المثيرة للاهتمام في بيانات مخزونات النفط الأمريكية، فإن ردة فعل سعر خام برنت (حوالي 79.50 دولارًا أمريكيًا) تُذكّرنا بالسياق الأوسع. قد يكون رد الفعل على تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية محدودًا أو قصير الأجل في الوقت الراهن، لأن كل شيء يعتمد إلى حد كبير على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. فالتوترات هناك، وخطر تصعيد الصراع، والتهديد المحتمل لاستمرارية الإمدادات، هي التي تُملي الآن الاتجاه الرئيسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يُقلل من أهمية البيانات الأساسية المعتادة من الولايات المتحدة. بعد حالة من عدم اليقين في وقت سابق، أعلن دونالد ترامب مجددًا استعداده لشن هجوم على إيران، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى ما يقرب من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل.