عاجل: ارتفاع مخزونات النفط الخام خلافاً للتوقعات؛ النفط يحافظ على مكاسب قوية

تغير مخزونات النفط الخام: +3.39 مليون برميل (المتوقع: -2.2 مليون برميل؛ السابق: -3.8 مليون برميل)

مخزونات البنزين: +8.997 مليون برميل (المتوقع: +4.1 مليون برميل؛ السابق: +7.7 مليون برميل)

مخزونات المقطرات: -0.029 مليون برميل (المتوقع: -0.2 مليون برميل؛ السابق: +5.59 مليون برميل)

نشهد وضعًا مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بالمخزونات. فقد سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا ملحوظًا آخر، يُعزى على الأرجح إلى زيادة إنتاج المصافي. مع ذلك، قد يشير هذا أيضًا إلى محدودية الطلب، حتى مع انخفاض طفيف في مخزونات المقطرات - التي تُستخدم غالبًا لأغراض التدفئة.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام يعود إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإيران. فرغم أن إيران ليست لاعبًا عالميًا مهيمنًا، إلا أن تحركاتها قد تُؤدي نظريًا إلى تعطيل حركة النفط في هذه المنطقة الحيوية لفترة قصيرة أو طويلة. علاوة على ذلك، عادةً ما يتفاعل السوق سلبًا مع بؤر التوتر في الخليج العربي، مما يجعل ارتفاع الأسعار رد فعلٍ متوقعًا.

تاريخيًا، تميل هذه الارتفاعات الحادة في الأسعار إلى الاستمرار لمدة تصل إلى أسبوعين قبل أن تتراجع، شريطة عدم حدوث تصعيد إضافي. في هذه المرحلة، يصعب تحديد ما إذا كنا قد شهدنا ذروة هذا التصعيد أم أنها لا تزال في المستقبل (مثل التدخل الأمريكي المحتمل في إيران).