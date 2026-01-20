عاجل: ارتفاع سعر صرف EURUSD بنسبة 0.7% وسط تحسن معنويات المستثمرين 📈

مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد في منطقة اليورو: 59.6 (التوقعات: 50، القيمة السابقة: 45.8)
- التوقعات: 40.8 (القيمة السابقة: 33.7)
- الوضع الحالي: -72.7 (التوقعات: -76، القيمة السابقة: -81.0)
انخفاض إنتاج قطاع البناء في منطقة اليورو شهريًا: -1.1% (القيمة السابقة: 0.88%)
المصدر: xStation5
عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة
"طيران الرياض" تدخل سوق الشحن الجوي بأسطول من 120 طائرة
الصندوق السيادي السعودي ينجح في جمع ملياري دولار عبر صكوك دولية وسط شهية استثمارية مرتفعة
التقويم الاقتصادي: بيانات أمريكية رئيسية ستحول التركيز من الجغرافيا السياسية (22.01.2026)