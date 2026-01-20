اقرأ أكثر
٢:٤٠ م · ٢٠ يناير ٢٠٢٦

عاجل: ارتفاع سعر صرف EURUSD بنسبة 0.7% وسط تحسن معنويات المستثمرين 📈

مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد في منطقة اليورو: 59.6 (التوقعات: 50، القيمة السابقة: 45.8)

 

  • التوقعات: 40.8 (القيمة السابقة: 33.7)
  • الوضع الحالي: -72.7 (التوقعات: -76، القيمة السابقة: -81.0)

انخفاض إنتاج قطاع البناء في منطقة اليورو شهريًا: -1.1% (القيمة السابقة: 0.88%)

 

