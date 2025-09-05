اقرأ أكثر

عاجل: ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات أضعف بكثير عن الوظائف غير الزراعية 💲

٤:٣٧ م ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أغسطس:

 

  • الرواتب غير الزراعية: ٢٢ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات ٧٥ ألف وظيفة؛ ٧٩ ألف وظيفة سابقة؛
     
  • الرواتب غير الزراعية الخاصة: ٣٨ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات ٧٥ ألف وظيفة؛ ٧٧ ألف وظيفة سابقة؛
     
  • الرواتب الحكومية: -١٦ ألف وظيفة فعلية؛ ٢ ألف وظيفة سابقة؛
     
  • الرواتب الصناعية: -١٢ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات -٥ آلاف وظيفة؛ -٢ ألف وظيفة سابقة؛
     
  • متوسط ​​الأجر في الساعة: ٣.٧٪ فعليًا على أساس سنوي؛ توقعات ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ ٣.٩٪ سابقًا على أساس سنوي؛
     
  • معدل المشاركة: ٦٢.٣٪ فعليًا؛ ٦٢.٢٪ سابقًا؛
     
  • معدل البطالة: ٤.٣٪ فعليًا؛ توقعات ٤.٣٪؛ ٤.٢٪ سابقًا؛

 

إضافةً إلى ذلك، تم مراجعة البيانات السابقة على النحو التالي:
 

  • يونيو: تم تعديلها من +14 ألف إلى -13 ألف وظيفة.
  • يوليو: تم تعديلها من +73 ألف إلى +79 ألف وظيفة.
    وبذلك أصبح إجمالي التوظيف لشهري يونيو ويوليو أقل بـ 21 ألف وظيفة مما كان معلنًا سابقًا.

 

 

