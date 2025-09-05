عاجل: ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات أضعف بكثير عن الوظائف غير الزراعية 💲

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف لشهر أغسطس:
- الرواتب غير الزراعية: ٢٢ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات ٧٥ ألف وظيفة؛ ٧٩ ألف وظيفة سابقة؛
- الرواتب غير الزراعية الخاصة: ٣٨ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات ٧٥ ألف وظيفة؛ ٧٧ ألف وظيفة سابقة؛
- الرواتب الحكومية: -١٦ ألف وظيفة فعلية؛ ٢ ألف وظيفة سابقة؛
- الرواتب الصناعية: -١٢ ألف وظيفة فعلية؛ توقعات -٥ آلاف وظيفة؛ -٢ ألف وظيفة سابقة؛
- متوسط الأجر في الساعة: ٣.٧٪ فعليًا على أساس سنوي؛ توقعات ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ ٣.٩٪ سابقًا على أساس سنوي؛
- معدل المشاركة: ٦٢.٣٪ فعليًا؛ ٦٢.٢٪ سابقًا؛
- معدل البطالة: ٤.٣٪ فعليًا؛ توقعات ٤.٣٪؛ ٤.٢٪ سابقًا؛
إضافةً إلى ذلك، تم مراجعة البيانات السابقة على النحو التالي:
- يونيو: تم تعديلها من +14 ألف إلى -13 ألف وظيفة.
- يوليو: تم تعديلها من +73 ألف إلى +79 ألف وظيفة.
وبذلك أصبح إجمالي التوظيف لشهري يونيو ويوليو أقل بـ 21 ألف وظيفة مما كان معلنًا سابقًا.