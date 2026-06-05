تراجع سعر الفضة بنسبة 7% 📉 المعادن الثمينة تحت ضغط البيع

انخفض سعر الفضة اليوم بنحو 7%، ليختبر مستوى 68 دولارًا للأونصة، ويتراجع مجددًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر) على الرسم البياني اليومي. يُعدّ المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عتبة زخم مهمة، وقد يُشير إلى فترة طويلة من الضعف للمعدن وسط ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ. وقد تعزز هذا التراجع ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية للغاية. أظهر أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية (NFP) أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 172 ألف وظيفة في مايو، بينما بلغ إجمالي التعديلات التصاعدية للشهرين السابقين 92 ألف وظيفة إضافية. كما تشهد أسعار الذهب والبلاتين والبلاديوم خسائر كبيرة.

المصدر: xStation5

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) أحد أقوى فتراته في السنوات الأخيرة، متجاوزًا مستوى 100 بشكل حاسم، ومعززًا قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية. وتتزايد المخاوف بشأن توجهات أكثر تشددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالية رفع أسعار الفائدة في عام 2026، بالتزامن مع اتجاهات التضخم في الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال مؤشرات الأسعار الرئيسية في استطلاعات معهد إدارة التوريد (ISM) تشير إلى ضغوط سعرية قوية للغاية، في حين أن كلًا من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومعدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لا يزالان أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: xStation5