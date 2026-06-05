ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: US100، الذهب، EURUSD

من المتوقع أن تبدأ الأسواق العالمية الأسبوع مع تركيز كبير على بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية. فبعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة، والذي جاء أقوى من المتوقع، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، مما قلل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. ومع ذلك، سيتلقى المستثمرون مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية الهامة في الأيام المقبلة، والتي قد تعزز أو تتحدى هذه التوقعات. وسينصب التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، واستطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك يوم الجمعة. وفي هذا السياق، ينبغي على المتداولين إيلاء اهتمام خاص لمؤشر ناسداك 100، والذهب، وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الطرح المرتقب لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في البورصة.

US100

من المتوقع أن يبدأ مؤشر ناسداك الأسبوع بعد تراجعه عن مستويات قياسية. وقد تراجع الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي، ولو مؤقتًا، على الرغم من أن التوقعات باستمرار نمو أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال مدعومة بخطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. ولا تزال تقييمات القطاع مرتفعة، مما يعني أن أي تغييرات طفيفة في توقعات السياسة النقدية قد تؤدي إلى تقلبات حادة.

سيكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو تقرير التضخم الأمريكي (مؤشر أسعار المستهلكين) يوم الأربعاء. بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية القوية بشكل استثنائي، خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن مدى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يشكل عادةً تحديًا للقطاعات ذات التوجهات النموية التي يمثلها مؤشر US100. في المقابل، قد يؤدي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى إحياء الآمال في تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ودعم أسهم شركات التكنولوجيا.

حدث رئيسي آخر يجذب انتباه المستثمرين هو طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام. من المتوقع أن يكون الاكتتاب العام الأولي المقرر في 12 يونيو/حزيران الأكبر في تاريخ السوق، وقد يصبح اختبارًا مهمًا آخر لمدى تقبل المخاطر وطلب المستثمرين على الشركات ذات النمو المرتفع.

المصدر: xStation5

الذهب

أنهى الذهب الأسبوع الماضي تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة. وجاء تقرير الوظائف غير الزراعية القوي بمثابة تذكير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، مما يقلل من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير نقدي على المدى القريب.

سيُمثل صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء وتقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين يوم الخميس أهم اختبار للمعادن النفيسة هذا الأسبوع. فإذا تجاوز التضخم التوقعات، قد تُؤجل الأسواق مرة أخرى موعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم الدولار ويُزيد الضغط على أسعار الذهب. سيكون هذا السيناريو غير مواتٍ بشكل خاص للمعادن النفيسة، التي لا تُدرّ عائدًا وتُعاني عادةً في منافسة الأصول ذات العائد الأعلى.

من جهة أخرى، قد تُؤدي قراءات التضخم المنخفضة إلى تعويض سريع لبعض خسائر الذهب الأخيرة. يُدرك المستثمرون أنه على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال المعدن يتمتع بدعم هيكلي من مشتريات البنوك المركزية والغموض المُستمر الذي يُحيط بتوقعات النمو العالمي. ونتيجةً لذلك، قد يُحدد الأسبوع المقبل ما إذا كان التصحيح الأخير يُشير إلى بداية انخفاض أعمق أم أنه مجرد رد فعل مؤقت على بيانات التوظيف الأمريكية القوية.

المصدر: xStation5

EURUSD

سيكون أهم حدث هذا الأسبوع بالنسبة لزوج العملات الأكثر تداولًا في العالم هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والمؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد. من غير المرجح أن يُفاجئ قرار سعر الفائدة الأسواق، إذ يرى المستثمرون عمومًا أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو النتيجة الأرجح. مع ذلك، قد يكون الأهم هو التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي وتوقعاته الاقتصادية الكلية المُحدَّثة.

في الأسابيع الأخيرة، سلط صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الضوء بشكل متزايد على مخاطر التضخم، مع إقرارهم في الوقت نفسه بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يواجه تحديات كبيرة، لا سيما في أسواق الطاقة. ونظرًا لضعف توقعات النمو والحذر من تشديد السياسة النقدية، سيكون المستثمرون شديدي الحساسية لأي إشارات بولندية قد تظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد.

في الوقت نفسه، سيعتمد اتجاه زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل كبير على بيانات التضخم الأمريكية. فإذا فاجأ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي السوق بارتفاعه مرة أخرى، فقد يصب التباين بين توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في مصلحة الدولار. في المقابل، قد تسمح بيانات التضخم الأمريكية الأضعف، إلى جانب موقف أكثر حيادية من البنك المركزي الأوروبي، لليورو باستعادة بعض الخسائر التي تكبدها عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية القوية. ونتيجة لذلك، يبقى EURUSD أحد أكثر الأدوات عرضةً لتقلبات حادة خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: xStation5