عاجل: سوق العمل الأمريكي أقوى من المتوقع، بينما يخف ضغط الأجور. ارتفاع سعر EURUSD! 🚨

تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة

الوظائف غير الزراعية: حاليًا 115 ألفًا (التوقعات: 62 ألفًا؛ سابقًا: 178 ألفًا)

العمالة في القطاع الخاص: حاليًا 123 ألفًا (التوقعات: 74 ألفًا؛ سابقًا: 186 ألفًا)

معدل البطالة: حاليًا 4.3% (التوقعات: 4.3%؛ سابقًا: 4.3%)

الأجور (شهريًا): حاليًا 0.2% (التوقعات: 0.3%؛ سابقًا: 0.2%)

الأجور (سنويًا): حاليًا 3.6% (التوقعات: 3.8%؛ سابقًا: 3.5%)

ما أهمية هذه البيانات؟

يقيس تقرير الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف الجديدة المستحدثة في الاقتصاد الأمريكي باستثناء القطاع الزراعي، والذي يغطي غالبية النشاط الاقتصادي، ويُعتبر مؤشرًا رئيسيًا على صحة سوق العمل. يشير ارتفاع معدلات التوظيف إلى قوة الاقتصاد، بينما قد يدل تباطؤ نمو الوظائف على تباطؤ اقتصادي.

كما يؤثر التقرير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ يمكن لسوق العمل القوي أن يزيد من الضغوط التضخمية، في حين أن البيانات الضعيفة قد تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية. إضافةً إلى ذلك، تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية على الأسواق المالية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والسندات والأسهم، التي تتأثر بالنتائج التي تتجاوز التوقعات أو تقل عنها.

باختصار، يُعد التقرير بمثابة "مقياس حرارة الاقتصاد"، إذ يساعد المستثمرين وصناع السياسات على تقييم قوة النمو الاقتصادي واتجاهه.

تقرير سوق العمل الأمريكي (أبريل)

جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية اليوم متباينة، إلا أن الصورة العامة لا تزال قوية نسبيًا. وكانت المفاجأة الإيجابية الأكبر من نصيب بيانات الوظائف غير الزراعية، التي ارتفعت بمقدار 115 ألف وظيفة مقارنةً بتوقعات بلغت 62 ألف وظيفة. ويُشير هذا إلى استمرار سوق العمل الأمريكي في خلق فرص عمل رغم ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، كان هذا الرقم أقل من رقم الشهر السابق البالغ 185 ألف وظيفة، مما يُوحي بتباطؤ تدريجي في الاقتصاد.

كما تجاوزت وظائف القطاع الخاص التوقعات، حيث بلغت 123 ألف وظيفة مقابل توقعات بلغت 74 ألف وظيفة. ويُشير هذا إلى أن الشركات لا تزال تحافظ على طلبها على العمال، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف بشكل واضح مقارنةً بالأشهر السابقة.

بقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%، بما يتماشى مع التوقعات. ويُشير استقرار معدل البطالة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، دون وجود أي مؤشرات على تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية.

بلغ نمو الأجور الشهرية 0.2%، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة البالغة 0.3%، مما قد يشير إلى انخفاض ضغط الأجور، ويمكن اعتباره إشارة إيجابية للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6%، متجاوزةً القراءة السابقة البالغة 3.4%، ولكنها أقل من التوقعات البالغة 3.8%.

كما فاجأ متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية الجميع بارتفاع طفيف، حيث بلغ 34.3 ساعة مقابل 34.2 ساعة متوقعة. وغالباً ما تشير ساعات العمل الأطول إلى استمرار الطلب على العمالة ونشاط اقتصادي قوي.

المصدر: xStation5