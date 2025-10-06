عاجل: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي. انخفاض زوج اليورو/دولار أمريكي وFRA40

ظهرت للتو أنباء استقالة رئيس الوزراء ليكورنو من منصبه، مُسجلةً بذلك رحيلًا بارزًا آخر في الأسابيع الأخيرة. وكان الرئيس ماكرون قد أمهل سيباستيان ليكورنو حتى مساء الأحد لتشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع الإعلان عن الوزراء الجدد اليوم. وفي رد فعل فوري على الاستقالة، تراجع اليورو، وانخفض مؤشر FRA 40، ونشهد ارتفاعًا حادًا في عوائد السندات. والأهم من ذلك، أن الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل عشر سنوات يتسع إلى أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي. ويعكس هذا الفارق، الذي يُعدّ مقياسًا رئيسيًا للمخاطر السياسية والمالية في منطقة اليورو، تزايد قلق السوق.

يُبرز الفارق المتزايد في العائد بين سندات فرنسا وألمانيا لأجل عشر سنوات قلق السوق المتزايد. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا، ليتداول الآن بالقرب من مستوى 1.1660، وهو أدنى مستوى له منذ 26 سبتمبر. وتُثير استقالة رئيس الوزراء الفرنسي المُعيّن حديثًا حالةً من عدم اليقين في المشهد السياسي، مما قد يُشير إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.

في هذه الأثناء، انخفض مؤشر FRA 40 بنحو 2% اليوم، ويمتد هذا الشعور السلبي إلى مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية الأخرى.