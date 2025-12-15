اقرأ أكثر
١١:٣٤ ص · ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: استقرار مؤشر أسعار المنتجين في سويسرا، الفرنك السويسري مستقر

٧:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

  • مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -١.٦٪ على أساس سنوي؛ السابق -١.٧٪ على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -٠.٥٪ على أساس شهري؛ السابق -٠.٣٪ على أساس شهري؛

