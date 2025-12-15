عاجل: استقرار مؤشر أسعار المنتجين في سويسرا، الفرنك السويسري مستقر

٧:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:
- مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -١.٦٪ على أساس سنوي؛ السابق -١.٧٪ على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المنتجين: الفعلي -٠.٥٪ على أساس شهري؛ السابق -٠.٣٪ على أساس شهري؛
التقويم الاقتصادي: استطلاع معهد إيفو، وتضخم منطقة اليورو، وتصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (17.12.2025)
عاجل: انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع 🇬🇧 📉 انخفاض سعر صرف GBPUSD بنسبة 0.2%
حصاد الأسواق (17.12.2025)
ملخص اليوم: الدولار يتراجع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية؛ النفط الخام (غرب تكساس الوسيط) عند أدنى مستوى له منذ عام 2021 💡