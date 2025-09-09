عاجل: تعديل بيانات التوظيف بما يقارب المليون!

16:00 مكتب إحصاءات العمل - مراجعة أولية لبيانات الرواتب المرجعية:

تاريخ النشر: -911 ألف وظيفة (المتوقع: -682 ألف وظيفة، السابق: -818 ألف وظيفة)

يُظهر تعديل بيانات الرواتب غير الزراعية انخفاضًا في عدد الوظائف بنحو مليون وظيفة مقارنةً بالتقديرات السابقة. يُضعف هذا التعديل الكبير صورة قوة سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشير إلى أن البيانات السابقة ربما بالغت في تقدير وتيرة التوظيف الفعلية.

يزيد هذا النوع من المراجعة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ يُشير إلى تباطؤ واضح في سوق العمل. ونتيجةً لذلك، تتزايد التوقعات بتخفيضات أكثر جرأة في أسعار الفائدة، ويتركز رد فعل الأسواق المالية الآن على نطاق ووتيرة إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.