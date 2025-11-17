أخبار العملات المشفرة: بيتكوين تحاول إيقاف موجة البيع 📌تدفقات الصناديق المتداولة تضغط على العملات المشفرة

بدأت العملات الرقمية جلسة يوم الاثنين بانخفاضات، وخلال الليل، انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة نحو 92,500 دولار أمريكي، ماحيًا مكاسبه منذ بداية العام؛ بينما تراجع سعر إيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار أمريكي. انعكست موجة البيع جزئيًا مع تحسن المعنويات في تداول العقود الآجلة الأمريكية، ولم تشهد الجلسة الآسيوية مزيدًا من البيع الكثيف. ووفقًا لـ CoinGlass، شهد سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية موجة أخرى من التصفية تجاوزت 620 مليون دولار أمريكي، منها ما يقرب من 70% من مراكز الشراء في بيتكوين وإيثريوم. يأتي الضغط بشكل رئيسي من ارتفاع صافي التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الأمريكية، وما يُسمى بدورة الأربع سنوات، مما قد يشير إلى أن مستوى 126 ألف دولار أمريكي كان ذروة بيتكوين خلال هذه السوق الصاعدة. في يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية تدفقات خارجة بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي (إجمالًا)، وهو ثاني أكبر مستوى على الإطلاق.

يُشبه انخفاض البيتكوين التصحيحين السابقين اللذين شهدناهما خلال سوق الصعود الحالي (كما هو واضح في الرسم البياني). ما يُقلق المستثمرين هو أن عمليات البيع الحادة هذه لا تُصاحبها تراكمات قوية وواسعة النطاق في السوق، مما يُقوّض مقولة "الشراء عند الانخفاض ".

في الوقت نفسه، تُضيف تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ضغوطًا: فقد باعت الصناديق المزيد من البيتكوين خلال فترة الانخفاض، وبانتظام أكبر، مما يُضرّ بالمعنويات قصيرة الأجل ويُثير الشكوك حول شهية المؤسسات للمستقبل .

تُشير بيانات أسواق خيارات العملات المشفرة والعقود الآجلة إلى تباطؤ نشاط المضاربة. وتشير مقاييس سلسلة الكتل التي تتابعها CryptoQuant و Glassnode إلى ضعف الطلب ونقص في المحفزات الصعودية المُجدية .

أكد مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy ، يوم الجمعة أن الشركة - التي تمتلك أكثر من 640,000 بيتكوين - قامت بعمليات شراء إضافية من البيتكوين، ومن المتوقع الكشف عنها اليوم. ونفى شائعات بيع أكثر من 40,000 بيتكوين.



صناديق الاستثمار المتداولة تبيع بيتكوين

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية لبيتكوين تدفقات خارجية صافية تجاوزت مليار دولار يومي الخميس والجمعة، وكان صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك - الذي كان سابقًا أحد أكثر صناديق تجميع بيتكوين نشاطًا - البائع الرئيسي. يتزايد القلق في السوق، حيث يُنظر إلى سلوك صناديق الاستثمار المتداولة على أنه محرك رئيسي لاتجاه العملات المشفرة الأوسع. على الرغم من الانخفاض الحاد من أعلى مستوياته، فإن الصناديق لا "تشتري عند الانخفاض"؛ بل تبيع بدلًا من تجميعها

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

بالنسبة لإيثريوم، أصبحت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخارجة أمرًا شبه يومي منذ أواخر أكتوبر، وقد عززت موجة البيع المكثف في وول ستريت هذا الاتجاه. تُقوّض هذه الديناميكية ليس فقط توقعات سلوك صناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل، بل تُقوّض أيضًا الرواية المحيطة بـ"المرحلة الثانية" من سوق الصعود - وهي فترة تفوق فيها إيثريوم تاريخيًا على بيتكوين.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

مخططات بيتكوين وإيثريوم (الفاصل الزمني اليومي)

لا يزال سعر بيتكوين ضمن نطاقه الصعودي طويل الأجل، إلا أن غياب المحفزات الأساسية قصيرة الأجل - وخاصةً التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة - أدى إلى تراجع واضح في معنويات السوق. يتداول السعر حاليًا أقل بنحو 15% من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، مستقرًا في الجزء السفلي من القناة. قد يشير الانخفاض دون 90,000 دولار أمريكي إلى انعكاس اتجاهي أكثر استدامة.

المصدر: xStation5

انخفض سعر الإيثريوم بنسبة تقارب 40% عن أعلى مستوياته التاريخية، مع فارق يقارب 15% عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، وهو نفس فارق بيتكوين. يقع المستوى الرئيسي لاستعادة قيمته الآن عند حوالي 3600 دولار؛ وقد يؤدي انخفاضه عن 3000 دولار إلى موجة بيع مكثفة نحو منطقة 2700 دولار، حيث شهدت الأسعار ردود فعل سابقة.

المصدر: xStation5