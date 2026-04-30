عاجل: تباطؤ غير متوقع في اقتصاد منطقة اليورو❗️ سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي غير مستقر

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو - بيانات اقتصادية كلية أولية (موجزة):

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول من عام ٢٠٢٦): ٠.١٪ على أساس ربع سنوي (التوقعات ٠.٢٪، القيمة السابقة ٠.٢٪)

مؤشر أسعار المستهلك (أبريل ٢٠٢٦): ٣٪ على أساس سنوي (التوقعات ٣٪، القيمة السابقة ٢.٦٪)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (أبريل ٢٠٢٦): ٢.٢٪ على أساس سنوي (التوقعات ٢.٢٪، القيمة السابقة ٢.٣٪)

معدل البطالة (مارس، البيانات النهائية): ٦.٢٪ (التوقعات ٦.٢٪، القيمة السابقة ٦.٢٪، المراجعة ٦.٣٪)

وفقًا لأحدث إصدار موجز من يوروستات، تباطأ النمو الاقتصادي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى ٠.١٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بانخفاض عن ٠.٢٪ في الربع السابق.

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا بثبات قرب مستوى 1.1680، محافظًا على نفس المستوى الذي شهده خلال مؤتمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس. ويعود هذا الاستقرار إلى بيانات التضخم المتوقعة اليوم، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة للسوق قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

مع ذلك، من المتوقع أن ترتفع حدة التقلبات خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده كريستين لاغارد عقب القرار. ويترقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات قد تدل على أن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح رسميًا الطريق أمام رفع أسعار الفائدة.

المصدر: xStation5