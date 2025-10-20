عاجل: تضخم المنتجين في ألمانيا أقل من المتوقع

انخفض التضخم الشهري لأسعار المنتجين في ألمانيا لشهر سبتمبر بنسبة -0.1% على أساس شهري، مع توقعات بارتفاعه بنسبة +0.1% على أساس شهري، وقراءة سابقة عند -0.5% على أساس شهري.

جاءت القراءة السنوية أقل من التوقعات أيضًا، حيث سجلت -1.7% على أساس سنوي، مع توقعات بارتفاعه بنسبة -1.6% على أساس سنوي، وقراءة سابقة عند -2.2% على أساس سنوي.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لألمانيا في سبتمبر أقل من المتوقع، مما يُظهر استمرار انحسار ضغوط أسعار الجملة. ويعود الانخفاض الطفيف في الرقم الشهري الرئيسي بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة (-0.3%). وعند استبعاد الطاقة، استقرت أسعار المنتجين الألمان مقارنةً بشهر أغسطس، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم الأساسية على مستوى المنتجين لا تزال تحت السيطرة.

يُظهر التحليل التفصيلي تحركات الأسعار التالية:

السلع الرأسمالية: ارتفعت بشكل طفيف بنسبة +0.1%.

السلع المعمرة: شهدت أيضًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.1%.

السلع الاستهلاكية: استقرت الأسعار (0.0%).

السلع الوسيطة: انخفضت بشكل طفيف بنسبة -0.1%.

بشكل عام، يشير هذا التقرير إلى استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية في ألمانيا، مدفوعةً بانخفاض تكاليف الطاقة، بينما لا تزال تحركات الأسعار في القطاعات الرئيسية الأخرى ضعيفة. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً بعد القراءة، لكن نطاق هذه الحركة محدود للغاية.