ملخص يومي: تصريحات ترامب تُساعد وول ستريت 📈انخفاض المعادن الثمينة

- تراجعت أسواق الأسهم قبيل انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية.
- ارتفعت عائدات الدولار والسندات.
- تراجعت المعادن الثمينة والعملات المشفرة.
- أشار ترامب إلى "حسن النية" في المحادثات مع الصين.
- تراجعت أسواق الأسهم قبيل انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية.
- ارتفعت عائدات الدولار والسندات.
- تراجعت المعادن الثمينة والعملات المشفرة.
- أشار ترامب إلى "حسن النية" في المحادثات مع الصين.
- انخفض مؤشر التقلبات VIX بنحو 10%، حيث تحاول الأسهم الأمريكية التعافي من خسائرها الأخيرة. وسجّلت العقود الآجلة لمؤشرات US100 وUS500 وUS30 مكاسب متواضعة، بينما ارتفعت أسهم Zions Bancorp بأكثر من 3%، متعافيةً تدريجيًا من موجة البيع التي شهدتها أمس، عقب رفع تصنيف بنك Baird وتعليقات ريموند جيمس المتفائلة. وصرحت وكالة موديز بأنه من غير المرجح أن يواجه القطاع المالي الأمريكي تكرارًا لأزمة 2008، على الرغم من استمرار ارتفاع عدد القروض المتعثرة.
- تلقّت معنويات السوق دعمًا إضافيًا من تصريحات دونالد ترامب، التي أشارت إلى أنه قد يمدد الموعد النهائي للاتفاقية التجارية مع الصين إلى ما بعد الأول من نوفمبر. وقال ترامب إنه ينوي إجراء محادثات مع شي جين بينغ، مع مراعاة مصالح كلا الاقتصادين، وسيسعى إلى اتفاقية تجارية مفيدة للطرفين. كما أشار إلى الاهتمام بتكنولوجيا الطائرات المسيرة الأوكرانية، مضيفًا أن السماح لأوكرانيا بشن هجوم في عمق روسيا سيمثل تصعيدًا. قال الرئيس الأمريكي إنه سيتحدث مع فولوديمير زيلينسكي قبل لقائه فلاديمير بوتين في بودابست. في غضون ذلك، حذرت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة من محاولات خطيرة لتسليح تايوان.
- دعا مبعوث من الكرملين إيلون ماسك وشركته "ذا بورينغ كومباني" للمشاركة في بناء نفق سكة حديد تحت البحر بقيمة 65 مليار دولار يربط بين روسيا وألاسكا. واقترح كيريل دميترييف تسميته "نفق بوتين-ترامب". ووفقًا لتقديرات الكرملين، يمكن لتقنية ماسك أن تخفض تكاليف البناء إلى 8 مليارات دولار، وأن تُكمل المشروع في غضون ثماني سنوات. وورد أن الاقتراح جاء عقب محادثة بين بوتين وترامب بشأن أوكرانيا، مع التخطيط لمزيد من المفاوضات في بودابست.
- وقال رئيس منظمة التجارة العالمية إنه تحدث مع الصين، وأكد أن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تهدئة التوترات التجارية، وحث الجانبين على توخي الحذر. ووفقًا للتقديرات، فإن الانفصال الاقتصادي الكامل بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يُجزّئ التجارة العالمية، وقد يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل.
ندوة مهمة عن الذهب؟
ملخص يومي: بداية خضراء لأسبوع التداول الجديد 📈
عاجل: تضخم المنتجين في ألمانيا أقل من المتوقع
تقويم الماكرو: بداية هادئة لأسبوع حافل بالأحداث