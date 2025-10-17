ملخص يومي: تصريحات ترامب تُساعد وول ستريت 📈انخفاض المعادن الثمينة

انخفض مؤشر التقلبات

بنحو 10%، حيث تحاول الأسهم الأمريكية التعافي من خسائرها الأخيرة. وسجّلت العقود الآجلة لمؤشرات

و

و

مكاسب متواضعة، بينما ارتفعت أسهم

بأكثر من 3%، متعافيةً تدريجيًا من موجة البيع التي شهدتها أمس، عقب رفع تصنيف بنك

وتعليقات ريموند جيمس المتفائلة. وصرحت وكالة موديز بأنه من غير المرجح أن يواجه القطاع المالي الأمريكي تكرارًا لأزمة 2008، على الرغم من استمرار ارتفاع عدد القروض المتعثرة.