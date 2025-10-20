تقويم الماكرو: بداية هادئة لأسبوع حافل بالأحداث

- صدرت بيانات متباينة من الصين بشأن استثمار الأصول الثابتة والناتج المحلي الإجمالي.
- الجدول الاقتصادي ليوم الاثنين خفيف.
- من المقرر صدور عدد كبير من المنشورات هذا الأسبوع، أبرزها تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وتقارير أرباح الشركات الأمريكية الكبرى.
لا يتضمن جدول اليوم بياناتٍ شاملة، حيث صدرت معظم البيانات الرئيسية خلال الجلسة الآسيوية. وجاءت البيانات الصينية متباينة، حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى أدنى مستوى له هذا العام، على الرغم من نمو الإنتاج الصناعي بشكل أقوى من المتوقع. ومع ذلك، سجل الاستثمار انخفاضاتٍ حادة.
من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع مثيرًا للاهتمام للغاية مع اقترابنا من قرار الاحتياطي الفيدرالي. والأهم من ذلك، أن يوم الجمعة القادم سيشهد صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي طال انتظارها، وإن تأخرت قليلاً، والتي ستوفر صورةً أشمل عن الوضع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سيشهد هذا الأسبوع أيضًا العديد من إصدارات الأرباح الرئيسية من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل نتفليكس، وتسلا، وأمازون، وآي بي إم، وإنتل.
جدول اليوم (بتوقيت بريطانيا الصيفي):
09:00 منطقة اليورو - الحساب الجاري (المتوقع: 22.5 مليار يورو؛ السابق: 27.7 مليار يورو)
13:30 كندا - تضخم مؤشر أسعار المنتجين (السابق: 4.5% على أساس سنوي)
