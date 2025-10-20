حصاد الأسواق (20.10.2025)

شهدت مؤشرات وول ستريت تداولات متباينة يوم الجمعة. افتتحت الجلسة على خسائر، مدفوعةً بشكل رئيسي بالمخاوف المحيطة بالبنوك الإقليمية الأمريكية، مما أدى في النهاية إلى انخفاض مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة.

ظهرت مخاوف في القطاع المصرفي الإقليمي عقب الكشف عن قضايا احتيال في القروض في بنك زيونز وبنك ويسترن ألاينس.

لاحقًا، عززت أنباء إشارة دونالد ترامب إلى عدم نيته فرض رسوم جمركية ضخمة على الصين، إلى جانب المفاوضات التجارية الجارية وتوقعات عقد اجتماع مع الرئيس الصيني في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ) نهاية أكتوبر، معنويات السوق.

حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعًا بنسبة تزيد قليلاً عن 0.5% يوم الجمعة، بينما انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.6%. اليوم، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات ارتفاعًا، حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.34% ومؤشر US100 بنسبة 0.5%. في أوروبا، ارتفعت المؤشرات، مدعومةً بالتفاؤل المحيط بالميزانية الفرنسية والنتائج القوية للشركات الدفاعية. نجا رئيس الوزراء الفرنسي ليكورنو من تصويتين على الثقة في حكومته.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 4.0%، مقتربة من أدنى مستوى لها منذ سبتمبر من العام الماضي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة واستمرار القلق بشأن البنوك الإقليمية الأمريكية.

ينتعش زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد تراجع حاد في أواخر يوم الجمعة، حيث يتداول الزوج فوق مستوى 1.1670.

أجرى الرئيس دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين لمناقشة شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض. في الوقت نفسه، عُقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي، حيث أفادت التقارير أن ترامب ضغط مجددًا على الرئيس الأوكراني لقبول خسارة بعض الأراضي مقابل وقف إطلاق النار. ولا يزال ترامب يدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

لم يُبدِ النفط الخام أي رد فعل يُذكر على خرق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، حيث اتهمت إسرائيل حماس بشن هجمات، مما أدى إلى قصف قطاع غزة. ومع ذلك، دخل وقف إطلاق نار جديد حيز التنفيذ صباح اليوم. أشار بنك اليابان إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال تحسن التوقعات الاقتصادية. ومن المقرر عقد اجتماع البنك نهاية هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، تُختتم اتفاقيات الائتلاف في اليابان. وقد استقر الين في الأيام الأخيرة، حيث يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حاليًا في نطاق 150-151.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين تباينًا في النتائج. فقد نمت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر بنسبة 3.0% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 2.9%، إلا أنها تُمثل تباطؤًا عن وتيرة النمو السابقة البالغة 3.4%. وشهد الإنتاج الصناعي انتعاشًا أقوى ليصل إلى 6.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.0% والمستوى السابق البالغ 5.2% على أساس سنوي.

كانت بيانات الاستثمار أضعف. فقد انخفض استثمار الأصول الثابتة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وهو أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2% وانخفاضه السابق بنسبة 0.5% على أساس سنوي. علاوة على ذلك، انخفض الاستثمار في سوق العقارات (حتى تاريخه) بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وهو انخفاضٌ حادٌّ مقارنةً بالانخفاض المتوقع بنسبة 13.1% والانخفاض السابق بنسبة -12.9% على أساس سنوي.

نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات، ولكنه تباطأ من نسبة 5.2% السابقة على أساس سنوي. بلغت الزيادة الفصلية 1.1% على أساس ربع سنوي، وهي نسبةٌ أقوى من نسبة 0.8% المتوقعة، ومطابقةً للوتيرة السابقة. ويُعدّ النمو السنوي الأبطأ هذا العام، ويعزى ذلك إلى حدٍ كبير إلى التوترات التجارية ومشاكل سوق العقارات.

ظلت أسعار الإقراض الصينية لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.0% و3.5% على التوالي.

انخفضت أسعار العقارات في الصين بنسبة 0.41% على أساس شهري، وهو أسرع انخفاض في 11 شهرًا.

تتوقع جولدمان ساكس أن تُبقي الصين على سياسة صارمة بشأن المعادن الأرضية النادرة حتى عام 2028، وهو الموعد المقرر لبدء بعض الاستثمارات الأمريكية في عمليات التعدين.