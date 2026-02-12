اقرأ أكثر
١١:٠٧ ص · ١٢ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: تجمد الجنيه الإسترليني بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية التي جاءت أقل من المتوقع 🇬🇧 📉

07:00 بتوقيت غرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025:

 

  • مقارنة بالعام الماضي: 1% (التوقعات: 1.2%، القيمة السابقة: 1.3%)
  • مقارنة بالربع السابق: 0.1% (التوقعات: 0.2%، القيمة السابقة: 0.1%)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الأخير من عام 2025، وتميز هذا النمو بتفاوت حاد بين القطاعات. وقد ساهم الإنتاج في دفع عجلة النمو (+1.2%)، معوضًا بذلك انكماش قطاع البناء (-2.1%) وركود قطاع الخدمات (0.0%).

أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد تضاءلت المكاسب الطفيفة في استهلاك الأسر (+0.2%) والاستهلاك الحكومي (+0.4%) بفعل انخفاض كبير في استثمارات الشركات بنسبة 2.7%. كما أثر صافي التجارة سلبًا على النمو، حيث انخفضت أحجام الصادرات (-0.6%) بينما ارتفعت الواردات (+0.8%).

 

 

