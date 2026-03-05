نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يتسارع في فبراير

أظهر مسح شهري لمؤشر مديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسجيل أسرع معدل نمو له في 12 شهرا في فبراير، مدفوعا بتسارع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

اذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الامارات الصادر والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55 نقطة في فبراير من 54.9 في يناير حيث جاء أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة مما يشير إلى التوسع مع تسجيل نمو قوي في قطاعات البناء والعقارات واللوجستيات والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أنه واصلت الطلبيات الجديدة التوسع بسرعة بفضل الطلب المحلي، لكن وتيرة النمو تباطأت عن أعلى مستوى لها في عامين تقريبا والمسجل في يناير. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.5 في فبراير من 60 نقطة في الشهر السابق.

كما أظهر مسح فبراير انحسار ضغوط تكاليف المدخلات مع تراجع التضخم عن أعلى مستوى له في 18 شهرا المسجل في يناير، في حين ارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف مع توسيع الشركات لقوتها العاملة لإدارة أحمال العمل المتزايدة.

ففي هذا الاطار قال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز ماركت إنتلجنس إن البيانات تشير حتى الآن إلى وضع إيجابي للاقتصاد المحلي في الربع الأول مشيرا الى أنه تعد الامارات وخاصة دبي ، مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، فضلا عن كونها رائدة في جهود التنويع الاقتصادي في الخليج للحد من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.