عاجل: تكاليف العمالة أقل من التوقعات في الولايات المتحدة! 🚨

١٤:٣٠ - مؤشر تكاليف التوظيف - الربع الثالث ٢٠٢٥

  • مؤشر التكاليف ربع السنوي: ٠٫٨٪ (المتوقع ٠٫٩٪؛ السابق ٠٫٩٪)
  • أجور التوظيف ربع السنوي: ٠٫٨٪ (السابق: ١٪)

ارتفعت تكاليف التوظيف في الربع الثالث بوتيرة أقل من المتوقع، حيث انخفضت من 0.9% إلى 0.8%. ويؤكد هذا الانخفاض استمرار الاتجاه التنازلي المطرد لنمو تكلفة العمالة في الولايات المتحدة، والذي بدأ في منتصف عام 2022.

وتُعدّ هذه البيانات مؤشراً آخر على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قد يكون أكثر ضيقاً مما يعتقد معظم المراقبين، وإن لم يكن بشكل حاد.

وسيدعم ضغط سوق العمل مساعي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق، على الرغم من أن المفاجأة في قراءة البيانات كانت طفيفة؛ ولذلك، يبقى رد فعل السوق مماثلاً.

يورو/دولار أمريكي (دقيقة واحدة)

 

المصدر: xStation5

