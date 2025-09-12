اقرأ أكثر

عاجل: تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً، وبيانات الإنتاج أضعف من المتوقع

١٠:١٢ ص ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 0.2% (السابق 0.0%)

إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي -1.3% (التوقع 0.1%، السابق 0.5%)

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 0.1% (التوقع 1.1%، السابق 0.2%)

إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي -0.9% (التوقع 0%، السابق 0.7%)

ميزان التجارة في السلع في المملكة المتحدة الفعلي -22.244 مليار (التوقع -21.9 مليار، السابق -22.16 مليار)

تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 1.4% (التوقع 1.1%، السابق 1.4%)

خدمات المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0%، السابق 0.3%)

تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0% (التوقع 0%، السابق 0.4%)

إنتاج البناء في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0.2% (التوقع -0.2%، السابق 0.3%)

تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس 3 أشهر/3 أشهر الفعلي 0.2% (التوقع 0.2%، السابق 0.3%)

ميزان التجارة في السلع في المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي الفعلي -10.158 مليار (السابق -10.783 مليار)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني النهائي على أساس سنوي الفعلي 2.1% (التوقع 2.1%، السابق 2.1%)

مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي على أساس سنوي الفعلي 2.2% (التوقع 2.2%، السابق 2.2%)

مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0.1%، السابق 0.1%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني النهائي على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0.1%، السابق

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات