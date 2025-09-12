عاجل: تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً، وبيانات الإنتاج أضعف من المتوقع

إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 0.2% (السابق 0.0%)
إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي -1.3% (التوقع 0.1%، السابق 0.5%)
إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 0.1% (التوقع 1.1%، السابق 0.2%)
إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي -0.9% (التوقع 0%، السابق 0.7%)
ميزان التجارة في السلع في المملكة المتحدة الفعلي -22.244 مليار (التوقع -21.9 مليار، السابق -22.16 مليار)
تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس سنوي الفعلي 1.4% (التوقع 1.1%، السابق 1.4%)
خدمات المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0%، السابق 0.3%)
تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0% (التوقع 0%، السابق 0.4%)
إنتاج البناء في المملكة المتحدة على أساس شهري الفعلي 0.2% (التوقع -0.2%، السابق 0.3%)
تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس 3 أشهر/3 أشهر الفعلي 0.2% (التوقع 0.2%، السابق 0.3%)
ميزان التجارة في السلع في المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي الفعلي -10.158 مليار (السابق -10.783 مليار)
مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني النهائي على أساس سنوي الفعلي 2.1% (التوقع 2.1%، السابق 2.1%)
مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي على أساس سنوي الفعلي 2.2% (التوقع 2.2%، السابق 2.2%)
مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0.1%، السابق 0.1%)
مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني النهائي على أساس شهري الفعلي 0.1% (التوقع 0.1%، السابق