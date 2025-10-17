التقويم الاقتصادي: التضخم في منطقة اليورو عند إغلاق الأسبوع

- ستوفر قراءات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر توجيهات مهمة لسياسة البنك المركزي الأوروبي.
- ستوفر قراءات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر توجيهات مهمة لسياسة البنك المركزي الأوروبي.
- ستُكمل نتائج أرباح شركات مثل أمريكان إكسبريس وستيت ستريت جدول النشر في نهاية الأسبوع.
سيكون جدول الاقتصاد الكلي لنهاية الأسبوع خفيفًا نسبيًا، ونظرًا لاستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، فمن المرجح ألا نشهد بيانات جديدة من الاقتصاد الأمريكي. ينصب التركيز اليوم على قراءات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو. ستُظهر البيانات النهائية لشهر سبتمبر كلاً من تضخم أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي. ويُعد هذا مؤشرًا مهمًا لتقييم السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي. إلى جانب البيانات الاقتصادية الكلية، سيتمكن المستثمرون من مراجعة تقارير أرباح العديد من الشركات الكبرى مثل أمريكان إكسبريس وستيت ستريت. تقويم اليوم:
08:00 السويد - معدل البطالة لشهر سبتمبر (الفعلي: 8.3%؛ السابق: 8.4%)
08:30 المجر - الأجور (الفعلي: 8.7%؛ السابق: 9%)
09:00 سلوفاكيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق (المتوقع: 4.6%؛ السابق: 4.4%)
11:00 الاتحاد الأوروبي - تضخم أسعار المستهلك النهائي لشهر سبتمبر
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.1%)
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (شهريًا) (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.3%)
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) (المتوقع: 2.2%؛ السابق: 2.0%)
- تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (سنويًا) (المتوقع: 2.3%؛ السابق: 2.3%)
14:45 ألمانيا - كلمة عامة لرئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل
18:15 الولايات المتحدة الأمريكية - خطاب ألبرتو موسالم، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي
19:00 الولايات المتحدة الأمريكية - عدد منصات الحفر (المتوقع: 417؛ السابق: 418)
جدول الأرباح (قبل افتتاح وول ستريت):
- شركة أمريكان إكسبريس
- شركة ترويست المالية
- شركة ستيت ستريت
- شركة إس إل بي المحدودة
جدول الأرباح (بعد إغلاق وول ستريت):
- بنك إتش دي إف سي المحدود
