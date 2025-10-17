حمى الذكاء الاصطناعي: فقاعة أم أنها ستستمر في الارتفاع؟

لقد تحول الذكاء الاصطناعي من وعدٍ إلى قوة دافعة لعصر جديد في سوق الأسهم. بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسيرته الصعودية الحالية في 12 أكتوبر 2022، قبيل إطلاق ChatGPT. ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب بنسبة 85%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 15%، أي ضعف متوسط ​​الزيادة المسجلة في السنة الثالثة من سوق صاعدة. ويتساءل المستثمرون، المهتمون والمترددون في آنٍ واحد، عما إذا كنا نشهد ثورة تكنولوجية حقيقية أم مقدمة لفقاعة مالية أخرى.

الأرقام تتحدث عن نفسها. ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة 1500% في ثلاث سنوات فقط؛ بينما ارتفعت أسهم Meta Platforms بأكثر من 450%. تُمثل أكبر عشر شركات في وول ستريت الآن 40% من مؤشر S&P 500 و22% من القيمة السوقية العالمية. في ذروة فقاعة الدوت كوم، بالكاد وصل هذا الرقم إلى 14%. تُعتبر المستويات الحالية تاريخية، ولكن على عكس ما كان عليه الحال في ذلك الوقت، تُحقق شركات التكنولوجيا العملاقة اليوم أرباحًا حقيقية - وليست وعودًا فارغة.

عبر أكبر عشر فقاعات سوقية في القرن الماضي، بلغ متوسط ​​المكاسب من القاع إلى الذروة حوالي 244%. يُشير هذا إلى أن "الشركات السبع الرائعة" قد لا يزال لديها بعض المساحة المتبقية - ولكن ليس كثيرًا. كما يتماشى التوقيت أيضًا مع المتوسط ​​التاريخي البالغ عامين ونصف تقريبًا. هل نحن في فقاعة؟

تقييمات عالية - ولكن بدعم حقيقي

التقييمات مرتفعة، نعم - ولكنها ليست الأعلى في التاريخ. والأهم من ذلك، أن شركات التكنولوجيا الرائدة اليوم تُحقق أرباحًا قوية ومستدامة. في حين أن التقييمات الحالية مرتفعة مقارنةً بالسوق الأوسع والمتوسطات التاريخية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من أسهم الإنترنت قبل انهيار فقاعة الإنترنت.

في أواخر عام ١٩٩٩، كان مكرر أرباح سيسكو ٩٦.٧ ضعفًا، وأوراكل ٩٢.١، وإيباي ٣٥١.٧ ضعفًا. أما رواد الذكاء الاصطناعي اليوم، فهم أكثر تحفظًا: مايكروسوفت (٣٢.٢)، وآبل (٣١.٩)، وميتا (٢٤.١)، وألفابت (٢٣.٤). حتى أمازون (٣٠) وإنفيديا (٣١.٨) أقل من متوسطاتهما لخمس سنوات. تسلا فقط هي التي تتفوق بمضاعف ١٨٦.

بعبارة أخرى، الأسعار مرتفعة، لكنها مدعومة بأرباح ملموسة - وليس بأحلام مضاربة.

ارتفعت أسعار الأسهم بشكل حاد، ولكن حتى الآن كان هذا الارتفاع مصحوبًا بنمو قوي ومستدام في الأرباح، بدلًا من تكهنات جامحة حول المستقبل. هذا أمرٌ غير مألوف مقارنةً بالفقاعات السابقة، حيث كانت الشركات المفضلة غالبًا ما تُحركها توقعاتٌ طموحة بالهيمنة، لا بالأداء المُثبت.

كما تزامنت الفقاعات السابقة مع فتراتٍ من المنافسة الشديدة، حيث غمر المستثمرون والوافدون الجدد السوق. أما هذه المرة، فيتركز الحماس للذكاء الاصطناعي في عددٍ قليلٍ من الشركات.

ومن المقاييس الرئيسية التي يجب مراقبتها الفجوة بين العائد على رأس المال المُستثمر (ROIC) والمتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال (WACC). واليوم، لا يزال هذا الفارق إيجابيًا - مما يعني أن الشركات لا تزال تُحقق عوائد تفوق بكثير تكاليف تمويلها. وطالما استمر الوضع على هذا النحو، يُمكن لدورة التوسع أن تستمر. تنفجر الفقاعات الحقيقية عندما ترتفع تكاليف رأس المال أو تنخفض العوائد بما يكفي لسد تلك الفجوة.

على المستوى الكلي، يختلف السياق أيضًا. فخلال حقبة الدوت كوم، بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما أثار موجةً من حالات التخلف عن السداد. أما اليوم، فيحدث العكس: يتم خفض أسعار الفائدة، وقد تم إيقاف برنامج الاحتياطي الفيدرالي لخفض الميزانية العمومية مؤقتًا.

إعادة تقييم، وليس مجرد نزوة عابرة

يتركز صعود الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة من الناس، ولكنه ليس مبنيًا على تكهنات محضة.

تنمو أرباح الشركات الرائدة بالتوازي مع نمو أسعار أسهمها. رفعت شركة تايوان لأشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، مؤخرًا توقعات إيراداتها المرتفعة أصلًا، وهو دليل واضح على أن الطلب لا يزال في أوجه.

تُعد شركة OpenAI من أكثر الشركات تأثرًا بطفرة الذكاء الاصطناعي. وقد رفعت أحدث صفقاتها مع Broadcom، بالإضافة إلى اتفاقياتها مع Nvidia و AMD، إنفاقها المتوقع إلى ما يزيد عن تريليون دولار. وعلى الرغم من الشكوك المحيطة بهذا الرقم، أفادت التقارير أن الشركة لديها 100 مليار دولار متاحة من استثمارات Nvidia، ولم تستغل أسواق الدين بعد، وتحظى بدعم من إدارة ترامب.

قد تكون هذه النقطة الأخيرة حاسمة. إن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي هو أيضًا معركة جيوسياسية. ومن يقود - سواء الولايات المتحدة أو الصين - سيسيطر على الاقتصاد العالمي في المستقبل. من المرجح أن تتكثف الجهود الاقتصادية والإنفاق الحكومي لضمان هذه الصدارة في الأشهر المقبلة، مما يعود بالنفع على اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.

دروس من الماضي

المقارنة مع التسعينيات أمر لا مفر منه، لكن الاختلافات عميقة. ففي ذلك الوقت، غالبًا ما كانت الأسهم المرتفعة ملكًا لشركات ناشئة حديثة العهد وغير مربحة.

اليوم، قادة انتعاش الذكاء الاصطناعي هم شركات عملاقة ناضجة ومربحة.

لنأخذ OpenAI مثالًا: لديها الآن حوالي 700 مليون مستخدم - ما يقرب من 9% من سكان العالم - بزيادة عن 500 مليون في مارس. ومن المتوقع أن تتضاعف إيراداتها ثلاثة أضعاف عن مستويات عام 2024.

هناك أيضًا ثلاثة أسباب إضافية على الأقل تجعل الذكاء الاصطناعي لا يشبه فقاعة تقليدية:

التكامل بين مختلف الصناعات: الذكاء الاصطناعي مُدمج في جميع القطاعات تقريبًا، وليس معزولًا في قطاع واحد.

مكاسب إنتاجية فورية: الكفاءة القابلة للقياس ووفورات التكاليف واضحة بالفعل.

الدعم الاستراتيجي: تقوم الحكومات والكتل الاقتصادية بتمويل الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية جيوسياسية، مما يبرر مستويات غير مسبوقة من الاستثمار والديون.

مخاطر تلوح في الأفق

بالطبع، لا تزال المخاطر قائمة. قد تتسع الفجوة بين الاستثمار والعوائد إذا تسارع الإنفاق بشكل كبير.

قد يؤدي ارتفاع الرافعة المالية، وسباق رأس المال في الصين، واحتمال استخدام أدوات مالية غامضة إلى تضخيم المخاطر النظامية.

هناك أيضًا احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي وعوده الثورية، أو أن تصبح شرائح مراكز البيانات الحالية قديمة قبل أن تحقق عوائدها المتوقعة.

كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة، مدفوعًا بطلبات الكهرباء لمراكز البيانات الضخمة، يضيف طبقة أخرى من الضغط.

الخلاصة: الطريق إلى الأمام

يُظهر التاريخ أن الفقاعات تنفجر عندما لا تعود الأرباح تُبرر التقييمات أو عندما يجف الائتمان. حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على أيٍّ من الأمرين.

يُبدع الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية، ويُعزز الإنتاجية، ويفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.

بعيدًا عن كونه فقاعة، قد يكون هذا بدايةً لأعظم تحول اقتصادي في التاريخ الحديث. لم يعد التحدي يكمن في الخوف من صعود الذكاء الاصطناعي، بل في تعلم كيفية تسخيره. أولئك الذين يفهمونها أولاً سوف يقودون العقد القادم

مع بدء موسم الأرباح، وظهور نتائج قوية حتى الآن، قد يكون مؤشر ناسداك 100 أفضل المؤشرات الأمريكية أداءً لبقية العام، في وقت بدأت فيه بعض الشكوك تلوح في الأفق بشأن البنوك الإقليمية. المصدر: إكس ستيشن