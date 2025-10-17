اقرأ أكثر
٨:٤٠ م · ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

تصريحات Musalem، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية🗽

أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
  • لا تزال الرسوم الجمركية تتدفق على الاقتصاد، وفقًا لMusalem.
  • يشير المسلم إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

علق ألبرتو موسالم، من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية والتعريفات الجمركية. إليكم ملاحظاته.

تصريحات موسالم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

  • لا يبدو أن التعريفات الجمركية ستؤثر على الخدمات.
  • لا تزال القوة الشرائية تُمثل مشكلةً للعديد من الأمريكيين.
  • ستُطبق التعريفات الجمركية على الاقتصاد حتى منتصف العام المقبل.
  • لا تزال آثار التعريفات الجمركية تتدفق على الاقتصاد.
  • من السابق لأوانه التنبؤ بما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد أكتوبر.
  • نمرّ بمرحلةٍ يسودها عدم اليقين.
  • لا أتخذ قراراتي بناءً على نقطة بيانات واحدة في ظلّ الإغلاق الحكومي الشامل.
  • أرى أن الوقت ضيق قبل أن تُصبح تخفيضات أسعار الفائدة أكثر مرونةً.
  • لا ينبغي أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسارٍ مُحددٍ مسبقًا، بل ينبغي أن يتبع نهجًا متوازنًا.
  • أؤيد مسارًا يتضمن تخفيضًا آخر لأسعار الفائدة إذا ظهرت المزيد من المخاطر على الوظائف وظلّ التضخم مُحتَوًى.
 

 

