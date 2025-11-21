اقرأ أكثر
عاجل: تقرير جامعة ميشيغان يشير إلى انخفاض في توقعات التضخم 📌

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر نوفمبر:

 

  • ثقة المستهلك في ميشيغان: الفعلي 51.0؛ المتوقع 50.3؛ السابق 53.6؛
  • الظروف الاقتصادية الحالية في ميشيغان: الفعلي 51.1؛ المتوقع 52.3؛ السابق 58.6؛
  • توقعات المستهلك في ميشيغان: الفعلي 51.0؛ المتوقع 49.0؛ السابق 50.3؛
  • توقعات التضخم في ميشيغان لخمس سنوات: الفعلي 3.4%؛ المتوقع 3.6%؛ السابق 3.9%؛
  • توقعات التضخم في ميشيغان لسنة واحدة: الفعلي 4.5%؛ المتوقع 4.7%؛ السابق 4.6%؛
 

 

