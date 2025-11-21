مخطط اليوم : USDJPY (21.11.2025)

سعر صرف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) حاليًا عند حوالي 156.7. تتأثر تداولات اليوم بمزيج معقد من العوامل الأساسية، حيث يتنافس الدولار القوي مع التدخلات المحتملة من اليابان. لا يزال الاختلاف في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان يصب في صالح الدولار، إلا أن مخاطر إجراءات بنك اليابان المركزي والحكومة اليابانية تحد من فرص صعود الزوج. يبقى التركيز منصبًا على البيانات الأمريكية، ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والحزمة المالية اليابانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا بقيمة 21.3 تريليون ين، والتي قد تحدد التحركات التالية للزوج.

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم؟

السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان

يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقف متشدد، ويفسر السوق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنه إشارة إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة نسبيًا. يواصل بنك اليابان سياسته التيسيرية للغاية، متجنبًا التطبيع السريع، مما يحد من قوة الين المحتملة. تُشكل هذه الاختلافات في النهج النقدي ميزة هيكلية للدولار.

ملخص:

يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا، بينما يُبقي بنك اليابان على سياسة تيسيرية. ميزة أسعار الفائدة تصب في صالح الدولار.

مخاطر التدخل وسياسة الحكومة اليابانية

أكدت الحكومة اليابانية مرارًا وتكرارًا على ضرورة استقرار الين، لكنها اقتصرت حتى الآن على إصدار بيانات. وأكد ممثل حكومي أن التحركات المفاجئة في سوق العملات الأجنبية تتطلب اهتمامًا واستقرارًا محتملًا. إن عدم اتخاذ إجراءات ملموسة، إلى جانب موقف بنك اليابان التيسيري للغاية، يُثير توترات ويُبقي المستثمرين حذرين بشأن الين.

ملخص:

تراقب الحكومة الين، بينما يبقى بنك اليابان سلبيًا. تُفسر الأسواق هذا على أنه مؤشر على ضعف العملة.

الحزمة المالية اليابانية

أثارت الحزمة المالية التي أُقرت مؤخرًا بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني ردود فعل متباينة في السوق. تهدف بعض هذه الأموال إلى تخفيف الضغوط التضخمية، لكن إصدار السندات الجديد قد يزيد العبء على سوق الدين، مما يدعم الين على المدى القصير، إلى جانب ارتفاع العائدات.

ملخص:

تزيد الحزمة المالية من مخاطر سوق الدين وتدعم الين مؤقتًا.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية

تعزز بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية والأجور ومعدل البطالة، قيمة الدولار. ويفسر السوق هذه الأرقام على أنها تأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة. تأثير البيانات الاقتصادية الكلية اليابانية محدود حاليًا، نظرًا لبطء رد فعل بنك اليابان وعدم تغيير سياسته على المدى القصير.

ملخص:

تؤثر البيانات الأمريكية سلبًا على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، بينما لا تؤثر البيانات اليابانية إلا بشكل طفيف.

فارق أسعار الفائدة

لا يزال الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وأسعار الفائدة اليابانية المنخفضة يؤثر سلبًا على الين. تستفيد الأسواق من ميزة الدولار، ولا تزال تستخدم الين في استراتيجيات التمويل، محافظةً على هيكل تفوق الدولار.

ملخص:

يُصبّ الفارق الكبير في أسعار الفائدة في مصلحة الدولار، بينما لا يزال الين ضعيفًا في التمويل.