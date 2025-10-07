عاجل: طلبات المصانع الألمانية أقل من التوقعات! 🏭📉

8:00 - طلبات المصانع الألمانية لشهر أغسطس:
- طلبات المصانع (شهريًا): -0.8% (المتوقع: 1.1%، السابق: -2.9%)
- طلبات المصانع (سنويًا): 1.5% (السابق: -3.4%)
جاءت طلبات المصانع الألمانية لشهر أغسطس أضعف من المتوقع، حيث انخفضت بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزةً توقعات السوق بزيادة قدرها 1.1%، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في يوليو.
على أساس سنوي، ارتفعت الطلبات بنسبة 1.5%، مسجلةً تحسنًا عن النسبة السابقة البالغة -3.4%.
يشير الرقم الشهري المخيب للآمال إلى استمرار ضعف الطلب الصناعي، مما يعكس على الأرجح حالة عدم اليقين وتراجع الطلب، حتى مع إشارة القراءة السنوية إلى بعض الاستقرار مقارنةً بالانخفاضات السابقة.
