عاجل: توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بعد انخفاض غير متوقع في مؤشر دالاس الصناعي

٦:٣٤ م ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥

مؤشر دالاس الفيدرالي لقطاع التصنيع:

 

  • القيمة الفعلية -٨.٧
  • التوقعات -١
  • السابق -١.٨٠

المصدر: xStation5

01.10.2025
١:٢١ م

مخطط اليوم: USDJPY (01.10.2025)

كان الين الأقوى أداءً بين عملات مجموعة العشرة لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار و0.35% مقابل اليورو. وتدعم العملة اليابانية كلٌّ...

 ١:٠١ م

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3% مؤشر...

 ١٢:٠٠ م

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الفرنسية والألمانية تنزلق إلى الانكماش 📉

الساعة ٨:٥٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر: مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في ألمانيا (HCOB): الفعلي:...
