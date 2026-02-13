التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تحت الأضواء (13 فبراير 2026)

يبدأ اليوم بترقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يناير، والذي قد يكون له تأثير كبير على معنويات السوق المالية ويُشكّل التوقعات بشأن السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. سيراقب المستثمرون عن كثب ديناميكيات الأسعار الشهرية والسنوية، حيث قد تُؤدي نتائج مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات، وبورصات الأسهم، وسوق السندات.

الجدول الزمني الاقتصادي (بتوقيت وسط أوروبا)

08:00 - رومانيا

الناتج المحلي الإجمالي (غير مُحدد) - بيانات أولية (سنويًا) - الربع الرابع: 0.1% (التوقعات 1.2%، القيمة السابقة 1.7%)

الإنتاج الصناعي (غير مُحدد) (شهريًا) ديسمبر: 0.8% (التوقعات 1%، القيمة السابقة -0.7%)

08:30 – سويسرا

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) يناير: التوقعات 0.0%، القيمة السابقة 0.0%

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) يناير: التوقعات 0.1%، القيمة السابقة 0.1%

08:30 – المجر

الإنتاج الصناعي (شهريًا) ديسمبر: التوقعات 0.9%، القيمة السابقة -1.6%

الإنتاج الصناعي (سنويًا) ديسمبر: التوقعات 1.8%، القيمة السابقة -5.5%

الإنتاج الصناعي (سنويًا) ديسمبر: التوقعات -1%، القيمة السابقة -5.5%

09:00 – جمهورية التشيك

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) يناير: التوقعات 0.9%، القيمة السابقة -0.3%

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) يناير: التوقعات 1.6%، السابق 2.1%

09:00 – إسبانيا

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) يناير: التوقعات -0.4%، السابق 0.3%

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا) يناير: التوقعات -0.7%، السابق 0.3%

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) يناير: التوقعات 2.4%، السابق 2.9%

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا) يناير: التوقعات 2.5%، السابق 3%

09:00 – سلوفاكيا

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا) الربع الرابع: التوقعات 0.8%، السابق 0.9%

10:00 – بولندا

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) يناير: التوقعات 0.5%، السابق 0.0%

مؤشر أسعار المستهلك يناير (مقارنةً بالعام الماضي): التوقعات 1.9%، والتوقعات السابقة 2.4%

10:00 - جمهورية التشيك

ميزان الحساب الجاري (كرونة تشيكية) ديسمبر: التوقعات 10.5 مليار، والتوقعات السابقة 8.16 مليار

11:00 - منطقة اليورو

ميزان التجارة الخارجية (غير معدل) (يورو) ديسمبر: التوقعات السابقة 9.9 مليار

ميزان التجارة الخارجية (معدل) (يورو) ديسمبر: التوقعات 11.7 مليار، والتوقعات السابقة 10.7 مليار

الناتج المحلي الإجمالي المعدل (معدل) (ربع سنوي) الربع الرابع: التوقعات 0.3%، والتوقعات السابقة 0.3%

الناتج المحلي الإجمالي المعدل معدل النمو السنوي للربع الرابع: التوقعات 1.3%، والتوقعات السابقة 1.4%

14:00 - بولندا

ميزان الحساب الجاري (يورو) ديسمبر: التوقعات -1.25 مليار، والتوقعات السابقة -460 مليار

الميزان التجاري (يورو) ديسمبر: التوقعات السابقة -1.087 مليار

14:30 - الولايات المتحدة الأمريكية

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا) يناير: التوقعات 0.3%، والتوقعات السابقة 0.3%

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهريًا) يناير: التوقعات 0.3%، والتوقعات السابقة 0.2%

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا) يناير: التوقعات 2.5%، والتوقعات السابقة 2.7%

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا) يناير: التوقعات 2.5%، والتوقعات السابقة 2.6%

19:00 - الولايات المتحدة الأمريكية