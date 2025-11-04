ملخص يومي - موجة بيع عالمية: انخفاض حاد في أسعار الأسهم والعملات المشفرة

- تراجعت الأسواق العالمية: تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية، وتضررت أسهم التكنولوجيا والشركات الصغيرة بشدة وسط تقلبات متزايدة.
- الأصول عالية المخاطر تحت الضغط: انخفضت بيتكوين بنسبة 5.5% تقريبًا، وإيثريوم بنسبة 8%؛ وتراجع الذهب والفضة، وانخفض النفط بشكل طفيف.
- تراجعت الأسواق العالمية: تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية، وتضررت أسهم التكنولوجيا والشركات الصغيرة بشدة وسط تقلبات متزايدة.
- الأصول عالية المخاطر تحت الضغط: انخفضت بيتكوين بنسبة 5.5% تقريبًا، وإيثريوم بنسبة 8%؛ وتراجع الذهب والفضة، وانخفض النفط بشكل طفيف.
- اتسمت جلسة أسواق الأسهم الأمريكية بانخفاضات واضحة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.80%. تُظهر نتائج اليوم هيمنة واضحة للخسائر، لا سيما بين أسهم التكنولوجيا والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، وسط تقلبات متزايدة وزيادة ملحوظة في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
- لا يزال إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستمرًا، وقد أصبح أحد أطول الإغلاقات في التاريخ. في الأيام الأخيرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن عواقب هذا الجمود الحالي عدم نشر العديد من التقارير الاقتصادية الكلية، بما في ذلك تقرير JOLTS الصادر اليوم.
- يستمر موسم الأرباح، مع توقع صدور تقارير اليوم من كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل AMD وArista Networks. ستكون نتائجها أساسية لتأكيد استمرار انتعاش قطاع التكنولوجيا.
- كما سجلت الأسواق الأوروبية انخفاضات اليوم، مما أثر على المؤشرات الرئيسية في جميع أنحاء القارة. انخفض مؤشر ستوكس 50 بنحو 0.26%، وخسر مؤشر داكس الألماني حوالي 0.77%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.52%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بشكل طفيف بنسبة 0.09% فقط مقارنةً بإغلاق الأمس.
- انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.32%، مما يشير إلى ضعف اليورو مقابل الدولار، بينما انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.86%، مما يدل على أن الجنيه الإسترليني يخسر المزيد مقابل الدولار. ويزداد الدولار قوةً أمام العملات الرئيسية.
- انخفض سعر الذهب اليوم بنحو 1.5%، متراجعًا إلى ما دون 3950 دولارًا للأونصة، وحذت الفضة حذوه بانخفاض يزيد عن 1%.
- انخفض سعر خام برنت بشكل طفيف، ليصل الآن إلى 65.50 دولارًا للبرميل.
- ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 3% اليوم.
- يتعرض سوق العملات المشفرة لضغوط كبيرة. انخفضت عملة البيتكوين بنحو 5.5% وتحوم حول المستوى النفسي 100 ألف دولار، في حين انخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 8%، وتراجعت إلى ما دون 3300 دولار.
ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
انخفاض ممتد في نهاية الأسبوع! 🚨
إفتتاح الأسواق الامريكية: السوق يواصل انخفاضه في نهاية الأسبوع
ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡