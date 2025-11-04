ملخص يومي - موجة بيع عالمية: انخفاض حاد في أسعار الأسهم والعملات المشفرة

اتسمت جلسة أسواق الأسهم الأمريكية بانخفاضات واضحة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.80%. تُظهر نتائج اليوم هيمنة واضحة للخسائر، لا سيما بين أسهم التكنولوجيا والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، وسط تقلبات متزايدة وزيادة ملحوظة في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

لا يزال إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستمرًا، وقد أصبح أحد أطول الإغلاقات في التاريخ. في الأيام الأخيرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومن عواقب هذا الجمود الحالي عدم نشر العديد من التقارير الاقتصادية الكلية، بما في ذلك تقرير JOLTS الصادر اليوم.

يستمر موسم الأرباح، مع توقع صدور تقارير اليوم من كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل AMD و Arista Networks . ستكون نتائجها أساسية لتأكيد استمرار انتعاش قطاع التكنولوجيا.

كما سجلت الأسواق الأوروبية انخفاضات اليوم، مما أثر على المؤشرات الرئيسية في جميع أنحاء القارة. انخفض مؤشر ستوكس 50 بنحو 0.26%، وخسر مؤشر داكس الألماني حوالي 0.77%، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.52%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بشكل طفيف بنسبة 0.09% فقط مقارنةً بإغلاق الأمس.

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.32%، مما يشير إلى ضعف اليورو مقابل الدولار، بينما انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.86%، مما يدل على أن الجنيه الإسترليني يخسر المزيد مقابل الدولار. ويزداد الدولار قوةً أمام العملات الرئيسية.

انخفض سعر الذهب اليوم بنحو 1.5%، متراجعًا إلى ما دون 3950 دولارًا للأونصة، وحذت الفضة حذوه بانخفاض يزيد عن 1%.

انخفض سعر خام برنت بشكل طفيف، ليصل الآن إلى 65.50 دولارًا للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 3% اليوم.