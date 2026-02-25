عاجل: تراجع ثقة المستهلكين الألمان وفقًا لبيانات GfK، بينما يتماشى الناتج المحلي الإجمالي مع التوقعات

انخفضت ثقة المستهلك الألماني، وفقًا لبيانات مؤسسة GfK، إلى -24.7 مقابل 23 متوقعة و-24.1 سابقًا.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا مع التوقعات عند 0.6% على أساس سنوي، مقابل 0.6% سابقًا (0.3% على أساس ربع سنوي مقابل 0.3% سابقًا).