عاجل: تراجع ثقة المستهلكين الألمان وفقًا لبيانات GfK، بينما يتماشى الناتج المحلي الإجمالي مع التوقعات

انخفضت ثقة المستهلك الألماني، وفقًا لبيانات مؤسسة GfK، إلى -24.7 مقابل 23 متوقعة و-24.1 سابقًا.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا مع التوقعات عند 0.6% على أساس سنوي، مقابل 0.6% سابقًا (0.3% على أساس ربع سنوي مقابل 0.3% سابقًا).
تاسي: عدد المستثمرين الأفراد يتجاوز 7 ملايين عام 2025.. وعدد محافظهم 14.6 مليون
التقويم الاقتصادي: التضخم الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي تحت الأضواء
ملخص اليوم: أشباه الموصلات والدولار الأمريكي والنفط تضغط على وول ستريت
أداء مالي متين يعزز موقع «فلاي دبي» في مشهد الطيران الإقليمي