١١:٠٤ ص · ٢٥ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: تراجع ثقة المستهلكين الألمان وفقًا لبيانات GfK، بينما يتماشى الناتج المحلي الإجمالي مع التوقعات

انخفضت ثقة المستهلك الألماني، وفقًا لبيانات مؤسسة GfK، إلى -24.7 مقابل 23 متوقعة و-24.1 سابقًا.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي متوافقًا مع التوقعات عند 0.6% على أساس سنوي، مقابل 0.6% سابقًا (0.3% على أساس ربع سنوي مقابل 0.3% سابقًا).

 

 

