الاتحاد للطيران تسجل أرباحاً تاريخية في 2025 وتواصل زخم النمو العالمي

سجلت الاتحاد للطيران أداءً مالياً وتشغيلياً استثنائياً خلال عام 2025، بعدما حققت أرباحاً صافية قياسية بلغت 698 مليون دولار، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع السعة التشغيلية واستمرار الطلب القوي في مختلف الأسواق العالمية. كما ارتفعت الإيرادات إلى 8.4 مليار دولار، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية التوسع وتحسين تجربة العملاء.

الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نقلت نحو 22.4 مليون مسافر خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 21%. ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التعافي في قطاع الطيران، إلى جانب كفاءة الخطط التشغيلية التي تبنتها الناقلة. وأكد الرئيس التنفيذي، أنطونوالدو نيفيس، أن النتائج الإيجابية جاءت ثمرة استثمارات مكثفة في تطوير المنتجات وتعزيز رضا المسافرين، إلى جانب التوسع المدروس في الطاقة الاستيعابية.

وشهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في حجم الأسطول، الذي ارتفع إلى 127 طائرة بعد تسلم 29 طائرة جديدة من شركتي بوينغ وإيرباص، فضلاً عن إعادة تشغيل طائرات A380 العملاقة. وأسهم هذا التوسع في رفع نسبة إشغال المقاعد إلى 88% في المتوسط، مع تسجيل أيام عديدة تجاوزت فيها النسبة 90%، مدعومة بإقبال قوي على الدرجات المميزة والاقتصادية على حد سواء.

وعلى صعيد شبكة الوجهات، أطلقت الشركة خلال العام الماضي رحلات إلى مدن جديدة شملت براغ وهانوي وهونغ كونغ، مع خطط لمواصلة التوسع في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

ورغم التحديات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وتأخر تسليم الطائرات، أكدت الإدارة التزامها بالحفاظ على جدول تحديث الأسطول، متوقعة استلام نحو 20 طائرة إضافية هذا العام، معظمها من إيرباص. وتؤكد هذه المؤشرات أن الاتحاد للطيران تمضي بثبات نحو ترسيخ موقعها بين أبرز شركات الطيران العالمية من حيث الربحية والنمو المستدام.