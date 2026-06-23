عاجل: يواصل EURUSDانخفاضه بعد صدور مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو ⚡

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو لشهر يونيو صورةً متباينة، لكنها إيجابية في مجملها. بلغ المؤشر المركب 49.5، متجاوزًا التوقعات البالغة 49.2، ومتحسنًا من 48.5، مدفوعًا بأداءٍ قوي لقطاع الخدمات (48.9 مقابل 48.6 في التوقعات)، على الرغم من انخفاض قطاع التصنيع انخفاضًا طفيفًا إلى 51.3 من 51.6. لا تزال المنطقة دون عتبة التوسع بقليل، لكن الاتجاه العام يسير في المسار الصحيح.

وكانت فرنسا المفاجأة الإيجابية الأبرز. فقد عاد قطاع التصنيع إلى التوسع عند 50.7 (مقابل 50.1 في التوقعات)، وارتفع قطاع الخدمات إلى 47.4 من مستوى منخفض للغاية بلغ 44.3، وقفز المؤشر المركب إلى 47.6 مقابل توقعات بلغت 46.0. لا يزال الاقتصاد انكماشيًا بشكل عام، لكن وتيرة التحسن لافتة للنظر.

أما ألمانيا فكانت مخيبة للآمال. استقرّ قطاع التصنيع عند 50.0 نقطة بالضبط (مقارنةً بالتوقعات البالغة 50.2 نقطة)، بينما انهار قطاع الخدمات إلى 46.8 نقطة مقابل توقعات بلغت 49.0 نقطة، مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب إلى 48.0 نقطة، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 49.7 نقطة، بل وتراجع عن مستوى الشهر الماضي الذي بلغ 48.8 نقطة. ويُعدّ تراجع قطاع الخدمات مصدر القلق الرئيسي، إذ يُشير إلى أن الطلب المحلي في أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال تحت ضغط، مما يُعقّد أي تحوّل محتمل للبنك المركزي الأوروبي على المدى القريب.

الخلاصة: إنّ الأداء القوي لمنطقة اليورو حقيقي ولكنه غير مُقنع، فهو مدفوع بانتعاش الاقتصاد الفرنسي، بينما يُظهر قطاع الخدمات الألماني مؤشرات تحذيرية. ويتسع التباين الداخلي بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، مما يُبقي الوضع الاقتصادي الكلي هشًا.