حصاد الأسواق : الأسهم تحت ضغط بعد جني وول ستريت للأرباح، وتجميد سوق الصرف الأجنبي (06.08.2026)

📈 الأسهم: الولايات المتحدة وآسيا
- وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03%، مؤشر US500: +0.05%، مؤشر US30: +0.1%، مؤشر US100: -0.1%).
- تصحيح آسيوي: أنهت أسواق الأسهم الآسيوية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، وتداولت بشكل عام على انخفاض يوم الخميس، متأثرة بعمليات بيع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت والشكوك المستمرة حول ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي. خسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أكثر من 5% عند أدنى مستوى له خلال اليوم، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنحو 2%. كما سُجلت انخفاضات في هونغ كونغ وتايبيه وويلينغتون، في حين حققت أسواق شنغهاي وسيدني وسنغافورة مكاسب طفيفة.
- تراجع أسهم أشباه الموصلات: أثرت النتائج الفصلية المخيبة للآمال لشركات تصنيع الرقائق الأمريكية (سانديسك، ويسترن ديجيتال) سلبًا على شركات الذاكرة والمعدات الآسيوية العملاقة: كيوكسيا (-10%+)، إس كيه هاينكس (-9.7%)، طوكيو إلكترون (-7%)، سامسونج (-6.1%)، وسوفت بنك (-6%).
الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية
- علاقة ترامب ووارش تحت المجهر: وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال، يحافظ الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش على اتصال هاتفي مباشر ومتكرر. ينظر ترامب إلى وارش كمستشار اقتصادي خارجي ذي قيمة (على غرار علاقة كلينتون وغرينسبان)، مما يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.
- تحذير من التضخم (ماري دالي): أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على ضرورة استعداد البنك المركزي للتدخل في حال تفاقم التضخم. وحددت سيناريوهين محتملين: إما أن يكون الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتًا (مع بقاء أسعار الفائدة ثابتة)، أو أن يتسارع التضخم، مما يستدعي تشديدًا حادًا للسياسة النقدية.
- الميزان التجاري: ارتفع الميزان التجاري للسلع، بعد تعديله موسمياً، بمقدار 4,296 مليون دولار أمريكي في يونيو. ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات (+9.6%، معظمها من الذهب غير النقدي) إلى جانب انخفاض طفيف في الواردات (-0.2%، معظمها من الوقود).
💱 سوق الصرف الأجنبي (الفوركس)
- استقرار دفاعي: بعد الارتفاعات السابقة في التقلبات، شهد سوق الصرف الأجنبي تباطؤاً ملحوظاً. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، مع بقاء التقلبات عبر أزواج عملات مجموعة العشر الرئيسية ضمن نطاق +/-0.1%. بقي سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستقراً عند مستوى 1.1550 تقريباً.
🛢️ السلع الأساسية والجغرافيا السياسية
- وضع مضيق هرمز: اتفقت إيران وسلطنة عمان على ممر عبور مشترك، لكن طهران تُصرّ على أن إعادة فتح المضيق تتطلب من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض عليه. وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة لدونالد ترامب، تنفي إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى إدارة حركة المرور بشكل مستقل وتحصيل الرسوم.
- النفط الخام: بدأت تقلبات سوق الطاقة بالانحسار. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.25% لتصل إلى حوالي 79 دولارًا للبرميل.
- المعادن النفيسة: ارتفع سعر الذهب للجلسة الرابعة على التوالي (+0.4% إلى 4260 دولارًا للأونصة). استقر سعر الفضة، بينما واصل البلاتين صعوده القوي (+2%) مدفوعًا بمحدودية العرض.
التقويم الاقتصادي: هل يمكن أن تؤدي تقارير الوظائف الأصغر إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة؟
ملخص اليوم: مؤشر داو جونز يسجل مستويات قياسية، بينما يرتفع سعر الذهب والفضة وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
صفقة هرمز تقترب
الولايات المتحدة: لم تُحقق شركتا AMD وSpaceX أداءً مُبهراً، لكن السوق بشكل عام لا يزال قوياً.