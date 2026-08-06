حصاد الأسواق : الأسهم تحت ضغط بعد جني وول ستريت للأرباح، وتجميد سوق الصرف الأجنبي (06.08.2026)

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03% ، مؤشر US500: +0.05% ، مؤشر US30: +0.1% ، مؤشر US100: -0.1% ).

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03% ، مؤشر US500: +0.05% ، مؤشر US30: +0.1% ، مؤشر US100: -0.1% ).

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03% ، مؤشر US500: +0.05% ، مؤشر US30: +0.1% ، مؤشر US100: -0.1% ).

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03% ، مؤشر US500: +0.05% ، مؤشر US30: +0.1% ، مؤشر US100: -0.1% ).

وول ستريت بعد عمليات جني الأرباح: تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغيير يُذكر بعد عمليات جني الأرباح التي جرت أمس، مع استمرار ضغط طفيف على أسهم التكنولوجيا (مؤشر US2000: +0.03% ، مؤشر US500: +0.05% ، مؤشر US30: +0.1% ، مؤشر US100: -0.1% ).