ملخص اليوم: مؤشر داو جونز يسجل مستويات قياسية، بينما يرتفع سعر الذهب والفضة وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

📈 سوق الأسهم

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

بعد جلسة اليوم، ستعلن شركتا سانديسك وويسترن ديجيتال عن نتائجهما المالية.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

يُعتبر موسم الأرباح الحالي قوياً للغاية، حيث أعلنت غالبية الشركات عن نتائج فاقت توقعات السوق.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، يرتفع سهم إنفيديا، إذ تفاعل السوق إيجابياً مع أنباء استخدام سبيس إكس لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يتأثر المؤشران بشكل رئيسي بانخفاض أسهم شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، اللتين أعلنتا عن نتائج ربع سنوية قوية نسبياً، بينما توقع السوق نتائج أفضل.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمؤشر ناسداك، الذي يضمّ شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنحو 0.4%.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد ارتفاعاته الأولية، ويحوم حالياً حول الصفر.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 0.8%، محطماً الأرقام القياسية، وظلّ النقطة المضيئة الوحيدة في سوق الأسهم الأمريكية.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

تلاشى التفاؤل الذي ساد جلسة التداول الأمريكية، لا سيما بعد افتتاح قوي.

🌍 الجغرافيا السياسية

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

ويُقصد بالمسار الجديد المتفق عليه مع عُمان أن يكون حلاً مؤقتاً، وليس نهاية نهائية للنزاع.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

مع ذلك، تزعم إيران أن مجرد استعادة التزامات الولايات المتحدة لن يكون كافياً لفتح مضيق هرمز بالكامل، وتستمر المفاوضات في جو من انعدام الثقة العميق.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وتشير طهران إلى أنها تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها السابقة.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على اتصال غير مباشر، على الرغم من تأكيد طهران على أنها لا تجري حاليًا محادثات مباشرة مع واشنطن.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقد يتم تقديم التفاصيل في المستقبل القريب.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد قيّم دونالد ترامب الوضع حول إيران بأنه "يتطور بشكل جيد للغاية"، مما يشير إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

وأفادت إيران بأنه تم الاتفاق على إحداثيات الممر المقترح، والذي يمكن تشغيله مؤقتًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك من البلدين.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

ووفقًا لممثل دولة خليجية، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة تبلغ حوالي 50%.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

تواصل إيران وسلطنة عُمان محادثاتهما بشأن إنشاء ممر مائي آمن للسفن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مؤكد.

📊 الاقتصاد الكلي

أظهر تقرير ADP حول التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطؤًا واضحًا في سوق العمل.

في يوليو، أضافت الشركات الخاصة 44 ألف وظيفة فقط، بينما كان من المتوقع إضافة حوالي 75 ألف وظيفة (بعد تعديل الرقم السابق إلى 95 ألف وظيفة في يونيو).

سُجّلت أكبر مكاسب التوظيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، في حين ظهرت نتائج أضعف في قطاعات الضيافة وخدمات الطعام وبعض قطاعات التصنيع.

تشير البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه تدريجيًا، لكنها لا تُشير بعد إلى تدهور حاد - فالشركات لا تزال نادرًا ما تُسرّح العمال، بل تُوظّف بوتيرة أبطأ.

أظهرت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي أن الاقتصاد يحافظ على وتيرة نمو قوية.

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات العالمي للخدمات من S&P لشهر يوليو بالزيادة إلى 54.6 نقطة من 53.6 نقطة سابقًا، مما يُشير إلى استمرار التوسع في قطاع الخدمات (تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في النشاط).

تشير القراءة القوية إلى استمرار قوة الطلب في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاع الخدمات الذي يمثل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

كما أكد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) مرونة القطاع، على الرغم من أن النتيجة كانت أضعف قليلاً من المتوقع: حيث بلغ المؤشر 54.1 نقطة مقابل 54.5 نقطة المتوقعة.

وقد كان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلبات الجديدة (التي ارتفعت إلى 57.2 نقطة)، إلا أن التكاليف لا تزال تشكل تحديًا، إذ بقي مؤشر الأسعار المدفوعة فوق 70 نقطة، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوظيف، مما يوحي بأن الشركات لا تزال حذرة بشأن التوظيف.

بالنسبة للأسواق، يمثل هذا إشارة متباينة: فالاقتصاد الأمريكي لا يُظهر أي مؤشرات على تباطؤ حاد (وهو أمر إيجابي للأسهم)، ولكن قوة قطاع الخدمات وارتفاع الأسعار قد يُصعّبان على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة.