عاجل: زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يتراجع بعد توقعات بارتفاع التضخم في فرنسا وإسبانيا

- ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي والإسباني وفقًا للتوقعات
الساعة 07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 1.1% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.1% على أساس سنوي؛ السابق 0.8% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي -1.1% على أساس شهري؛ المتوقع -1.1% على أساس شهري؛ السابق -1.1% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 1.2% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.2% على أساس سنوي؛ السابق 0.9% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي -1.0% على أساس شهري؛ المتوقع -1.0% على أساس شهري؛ السابق 0.4% على أساس شهري؛
الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 3.0% على أساس سنوي؛ المتوقع 3.0% على أساس سنوي؛ السابق 2.7% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: الفعلي 0.2% على أساس شهري؛ توقعات ٠.١٪ على أساس شهري؛ توقعات سابقة ٠.٠٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: فعلي ٣.٠٪ على أساس سنوي؛ توقعات ٢.٩٪ على أساس سنوي؛ توقعات سابقة ٢.٧٪ على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: فعلي -٠.٣٪ على أساس شهري؛ توقعات -٠.٤٪ على أساس شهري؛ توقعات سابقة ٠.٠٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: فعلي ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ توقعات ٢.٣٪ على أساس سنوي؛ توقعات سابقة ٢.٤٪ على أساس سنوي؛
توقف زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة عن مكاسبه بعد صدور بيانات التضخم من اقتصادين في منطقة اليورو، ولكن يبدو أن الضعف الأوسع في الدولار الأمريكي يعزز الاتجاه الصعودي اليوم.
البنوك تقود عمليات بيع السوق 🚨
أسهم بنك زيونز تحت الضغط بعد تخفيض قيمة القروض!
التقويم الاقتصادي: التضخم في منطقة اليورو عند إغلاق الأسبوع
عاجل: انخفاض طفيف في معدل البطالة في السويد