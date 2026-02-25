عاجل: زيادة هائلة في مخزون النفط الخام تحطم التوقعات. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%

تشير أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى ارتفاع هائل في مخزونات النفط الخام، متجاوزةً توقعات السوق بكثير:

مخزونات النفط الخام: +15.99 مليون برميل (المتوقع: +1.2 مليون برميل)

مخزونات البنزين: -1.01 مليون برميل (المتوقع: -0.6 مليون برميل)

مخزونات المقطرات: +0.25 مليون برميل (المتوقع: -1.9 مليون برميل)

مخزونات كوشينغ: +0.88 مليون برميل

معدل تشغيل المصافي: انخفض بنسبة 2.4 نقطة مئوية (المتوقع: +0.5 نقطة مئوية)

إنتاج النفط الخام الأمريكي: مستقر عند حوالي 13.5 مليون برميل يوميًا (-33 ألف برميل يوميًا)

وبينما تعود المخزونات إلى مستويات العام الماضي، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات. ومع ذلك، بدأت الاتجاهات الحالية تؤكد أن السوق يواجه بالفعل فائضًا كبيرًا في العرض.

تشهد مخزونات النفط الخام انتعاشًا حادًا يتماشى مع الموسمية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

تعليق السوق: التوترات مع إيران في مواجهة شبح فائض العرض العالمي

يشهد سوق النفط حاليًا حالة من الترقب والقلق، بين علاوة المخاطر الجيوسياسية وبيانات موثقة تشير إلى فائض في العرض. وتشير التقديرات إلى أن العلاوة الجيوسياسية تتراوح حاليًا بين 3 و10 دولارات للبرميل.

من جهة، تصاعدت حدة خطاب دونالد ترامب تجاه إيران. فقد اتهم الرئيس طهران باستئناف طموحاتها النووية "الخبيثة"، مما زاد المخاوف من فرض حصار على مضيق هرمز - الذي يمر عبره 20% من نفط العالم - واحتمال ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 100 دولار. وتترقب الأسواق بفارغ الصبر محادثات يوم الخميس، بينما تبقى القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. والجدير بالذكر أن ترامب، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أشار إلى تفضيله التوصل إلى اتفاق مع إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

من جهة أخرى، تستمر أساسيات السوق المادية في التراجع. ويُعدّ تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم، والذي يُشير إلى زيادة في المخزونات بنحو 16 مليون برميل، إشارةً سلبيةً تؤكد وجود فائض في المعروض العالمي. وقد بدأت روسيا وإيران بالفعل في خفض الأسعار بشكلٍ حاد (حيث قدّمتا للصين خصومات تتراوح بين 11 و12 دولارًا للبرميل) لتصريف فائض النفط الخام. علاوةً على ذلك، فإنّ تراجع خطاب "صافي الانبعاثات الصفرية" في خطابات القيادات العالمية يفسح المجال لسياساتٍ تُركّز على زيادة الإنتاج. وعلى المدى المتوسط، قد يُبقي هذا أسعار خام غرب تكساس الوسيط تحت السيطرة (التي تُقارب حاليًا 66 دولارًا)، شريطة ألا يندلع صراع عسكري مفتوح.