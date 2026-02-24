الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت بعد صفقة AMD-Meta

يشهد وول ستريت تفاؤلاً واضحاً هذا الصباح، مع ارتفاع الأسواق بعد انخفاضات الأمس. فقد ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.3%.
ويُعدّ هذا الانتعاش اليوم رد فعل على الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق أمس، والتي كانت مدفوعةً بمخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا، والغموض الذي يكتنف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وتُسبب هذه الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب في السوق، وأثارت معارضة من عدة دول سبق لها توقيع اتفاقيات تجارية. وتطالب هذه الدول بالالتزام ببنود الاتفاقيات، وإلا فقد تُنهيها، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية.
ولا تزال الأنظار مُسلطة على قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث تلعب شركة إنفيديا دوراً محورياً. وتُعتبر الشركة مؤشراً على الاتجاه الصعودي للقطاع، إذ تُشكل تقنيات وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بها أساساً لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. في الماضي، لطالما ساهمت نتائج NVIDIA القوية في تعزيز مكاسب قطاع أشباه الموصلات ومؤشر ناسداك، حتى في ظل المخاطر الاقتصادية الكلية والمتعلقة بالتعريفات الجمركية.
يُعدّ إعلان نتائج NVIDIA الفصلية غدًا الحدث الأهم هذا الأسبوع، وقد يُمثّل اختبارًا حاسمًا لاستمرار السوق الصاعدة. فإذا أكدت النتائج الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي، وأظهرت قدرة الشركة على الحفاظ على نموها رغم تحديات التعريفات الجمركية وسلاسل التوريد، فقد يُعزز ذلك انتعاش قطاع التكنولوجيا. أما إذا جاءت النتائج دون التوقعات، فقد يتبدد التفاؤل الحالي سريعًا ليحل محله انخفاضات.
باختصار، يشهد وول ستريت ارتفاعًا اليوم بعد خسائر حادة، مما يُشير إلى انتعاش قصير الأجل، إلا أن أحداثًا ومخاطر رئيسية، مثل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ونتائج NVIDIA المرتقبة، ستُحدد اتجاه السوق في الأيام القادمة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم، مدفوعةً بالأخبار الإيجابية حول صفقة AMD مع Meta لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا الانتعاش، الذي أعقب خسائر الأمس، التفاؤل في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من أن السوق لا تزال في حالة ترقب وانتظار لنتائج NVIDIA الفصلية غدًا. ويُبرز هذا الوضع نهج المستثمرين الحذر، إذ يتطلعون إلى تأكيد استمرار الزخم الصعودي في قطاع سوقي رئيسي.
أخبار الشركات:
- وقّعت AMD (AMD.US) اتفاقيةً هامةً مع Meta Platforms (META.US) لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسعة حاسوبية إجمالية تصل إلى 6 جيجاوات. ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات الأولية، التي تعتمد على وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI450 ومعالجات EPYC المستقبلية، في النصف الثاني من عام 2026. وتُعد هذه الشراكة قيّمةً للغاية، وقد تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار. كما تتيح الصفقة لشركة Meta الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من أسهم AMD مقابل الوفاء بالتزامات الشراء وتحقيق مراحل متفق عليها في تسليم الرقائق.
- أدى الإعلان إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم AMD، حيث فسّر السوق ذلك كإشارة إلى تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي وتأكيد على مكانة AMD التنافسية في مواجهة NVIDIA. وتندرج هذه الصفقة ضمن اتجاه أوسع في القطاع، حيث تستثمر الشركات بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتبحث عن موردين بديلين للأجهزة، مع تعزيز AMD لموقعها في هذا القطاع.
- وتعرضت أسهم شركة إيلي ليلي (LLY.US) لضغوط بعد إعلان منافستها نوفو نورديسك عن خفض أسعار أدوية GLP-1 بنسبة تصل إلى 50% في الولايات المتحدة. وتُؤدي هذه الخطوة إلى تكثيف المنافسة في قطاع أدوية السكري وإنقاص الوزن، مما يُشكل ضغطًا على إيلي ليلي ويؤثر سلبًا على إيراداتها.
- وأعلنت شركة ويرلبول (WHR.US) عن إصدار أسهم جديدة بقيمة تقارب 800 مليون دولار. وسيتم استخدام الأموال بشكل رئيسي لسداد الديون والاستثمار في تطوير الأعمال والأتمتة. وعقب هذا القرار، انخفض سهم الشركة، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تخفيف قيمة الأسهم وتأثير ذلك المحتمل على التقييم.
- ارتفعت أسهم شركة هوم ديبوت (HD.US) بأكثر من 2% خلال جلسة التداول بعد إعلان نتائج الربع الرابع. وقد تجاوز مؤشر مبيعات المتاجر القائمة توقعات السوق، مما يشير إلى استمرار الطلب الاستهلاكي، على الرغم من تحذير الشركة من التحديات الاقتصادية الكلية.
