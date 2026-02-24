الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت بعد صفقة AMD-Meta

يشهد وول ستريت تفاؤلاً واضحاً هذا الصباح، مع ارتفاع الأسواق بعد انخفاضات الأمس. فقد ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.6%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.3%.

ويُعدّ هذا الانتعاش اليوم رد فعل على الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق أمس، والتي كانت مدفوعةً بمخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا، والغموض الذي يكتنف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وتُسبب هذه الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب في السوق، وأثارت معارضة من عدة دول سبق لها توقيع اتفاقيات تجارية. وتطالب هذه الدول بالالتزام ببنود الاتفاقيات، وإلا فقد تُنهيها، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية.

ولا تزال الأنظار مُسلطة على قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث تلعب شركة إنفيديا دوراً محورياً. وتُعتبر الشركة مؤشراً على الاتجاه الصعودي للقطاع، إذ تُشكل تقنيات وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بها أساساً لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. في الماضي، لطالما ساهمت نتائج NVIDIA القوية في تعزيز مكاسب قطاع أشباه الموصلات ومؤشر ناسداك، حتى في ظل المخاطر الاقتصادية الكلية والمتعلقة بالتعريفات الجمركية.

يُعدّ إعلان نتائج NVIDIA الفصلية غدًا الحدث الأهم هذا الأسبوع، وقد يُمثّل اختبارًا حاسمًا لاستمرار السوق الصاعدة. فإذا أكدت النتائج الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي، وأظهرت قدرة الشركة على الحفاظ على نموها رغم تحديات التعريفات الجمركية وسلاسل التوريد، فقد يُعزز ذلك انتعاش قطاع التكنولوجيا. أما إذا جاءت النتائج دون التوقعات، فقد يتبدد التفاؤل الحالي سريعًا ليحل محله انخفاضات.

باختصار، يشهد وول ستريت ارتفاعًا اليوم بعد خسائر حادة، مما يُشير إلى انتعاش قصير الأجل، إلا أن أحداثًا ومخاطر رئيسية، مثل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ونتائج NVIDIA المرتقبة، ستُحدد اتجاه السوق في الأيام القادمة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم، مدفوعةً بالأخبار الإيجابية حول صفقة AMD مع Meta لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا الانتعاش، الذي أعقب خسائر الأمس، التفاؤل في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من أن السوق لا تزال في حالة ترقب وانتظار لنتائج NVIDIA الفصلية غدًا. ويُبرز هذا الوضع نهج المستثمرين الحذر، إذ يتطلعون إلى تأكيد استمرار الزخم الصعودي في قطاع سوقي رئيسي.

