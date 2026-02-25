الولايات المتحدة: وول ستريت تترقب بشغف إعلان أرباح شركة إنفيديا

جرس الافتتاح: الهدوء الذي يسبق عاصفة الذكاء الاصطناعي

اقترب موعد انتهاء الانتظار. تهيمن على جلسة وول ستريت اليوم إحدى أهم أحداث الربع: إعلان شركة إنفيديا (NVDA.US) نتائجها المالية مباشرةً بعد إغلاق السوق. وبذلك، تُختتم إنفيديا فعلياً موسم إعلان الأرباح للشركات الكبرى في السوق. تجدر الإشارة إلى أن الجدول الزمني المالي لشركة إنفيديا متأخر قليلاً عن نظيراتها في وول ستريت.

تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى افتتاح إيجابي: حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 1%. ويبدو أن السوق قد تجاهل، في الوقت الراهن، المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية وإيران، مركزاً بدلاً من ذلك على أداء إنفيديا. ومن اللافت للنظر أن الشركات الأكثر ارتباطاً بهذه الشركة العملاقة، مثل TSMC وASML، تتداول عند مستويات قياسية. في المقابل، تراجعت الشركات التي تستخدم تقنية إنفيديا، مثل مايكروسوفت، بشكل ملحوظ. يتساءل المستثمرون عما إذا كانت النتائج المذهلة المحتملة من الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون كافية لدفع السوق إلى مستويات جديدة، أو ما إذا كنا على وشك رد فعل "بيع عند سماع الخبر".

من المتوقع أن تُعلن شركة إنفيديا عن نمو في الإيرادات بنسبة 68% تقريبًا، ما يُمثل تسارعًا مقارنةً بالربعين السابقين. ورغم أن سعر سهم الشركة يبدو مرتفعًا بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح الحالية، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية تُشير إلى تقييم أكثر واقعية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

لا يزال سعر سهم Nvidia في مرحلة استقرار، إلا أن التقييم الأساسي - وتحديدًا نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة - منخفض نسبيًا، قريبًا من مستويات التعافي التي شهدناها في نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من عام 2025. وبحسب مؤشرات أخرى، لا يبدو سعر سهم Nvidia باهظًا بشكل مفرط. مع ذلك، يجب على Nvidia تجاوز توقعات السوق وتجنب أي مؤشرات على وجود مشاكل في تلبية الطلبات؛ بل على العكس، يجب عليها إظهار آفاق نمو قوية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

يقف قطاع التكنولوجيا عند مفترق طرق حاسم. فبينما يعلن عملاء Nvidia عن خطط ضخمة للإنفاق الرأسمالي، أظهر مؤشر ناسداك 100 مؤخرًا ضعفًا نسبيًا مقارنةً بالسوق الأوسع، مما يزيد من أهمية تقرير اليوم.

التحليل الفني: مؤشر US500

تفوق أداء مؤشر US500 على مؤشر US100 مؤخرًا، مدفوعًا بتحويل رؤوس الأموال إلى الأسهم الدفاعية. ومع ذلك، تقود أسهم التكنولوجيا زخم السوق في وول ستريت اليوم. تتجاوز أسهم شركة إنفيديا مرحلة التذبذب وتتداول عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، مما يسمح لمؤشر US500 بالارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ موجة البيع في 12 فبراير. وفي حال حققت إنفيديا نتائج قوية، فمن المحتمل أن يصل مؤشر US500 إلى 7000 نقطة، بينما قد يتجه مؤشر US100 نحو 26000 نقطة.

