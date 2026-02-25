مخطط اليوم: مؤشر US100 يرتفع قبل إعلان أرباح شركة Nvidia 📈

اليوم، يتجه اهتمام المستثمرين بشكل شبه كامل نحو وول ستريت. وينصب التركيز الرئيسي على أرباح شركة إنفيديا، التي ستعلنها الشركة بعد إغلاق جلسة التداول الأمريكية. وتتوقع الأسواق تحقيق أرباح قياسية في الربع الحالي، ومبيعات قوية، والأهم من ذلك، توقعات مستقبلية متفائلة للغاية.

مؤشر ناسداك (الإطار الزمني اليومي)

أي تراجع طفيف في التقرير قد يتيح للبائعين استعادة السيطرة على مؤشرات الأسهم، إذ لا مجال للضعف في ظل صدور نتائج الربع الحالي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3% تقريبًا في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت بولندا، متجاوزة مستوى 25,000 نقطة.

يتداول المؤشر حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لأحدث انخفاض حاد. وقد يؤدي اختراق مستدام لهذا المستوى، وتجاوز مستوى 25,150، إلى فتح الطريق نحو مستوى 25,550، حيث يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. مع ذلك، يصعب توقع تحرك حاسم قبل أن تنشر شركة إنفيديا نتائجها.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر لا يزال قريبًا نسبيًا (حوالي 600 نقطة) من المتوسط ​​المتحرك الأساسي اليومي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يشير إلى استمرار ضغوط السوق. وقد تنفست وول ستريت الصعداء أمس بعد أن أعلنت شركة أنثروبيك عن عدة شراكات استراتيجية مع شركات برمجيات أمريكية كبرى، بما في ذلك سبوتيفاي وسيلزفورس، مما خفف المخاوف من "اضطراب شامل" في نماذج أعمالها.

قد دفع هذا المستثمرين بطبيعة الحال إلى التفكير في سيناريو تقوم فيه الشركات بتوظيف الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بدلًا من منافسته على السوق نفسها. ومع ذلك، إذا عادت هذه المخاوف للظهور بعد تقرير إنفيديا اليوم، فإن منطقة 24400 نقطة تبدو اختبارًا حاسمًا للاتجاه الصعودي ومنطقة دعم رئيسية ارتد منها المؤشر بالفعل في أوائل فبراير.