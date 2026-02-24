ملخص اليوم: التكنولوجيا تقود وول ستريت بينما تسعى طهران إلى هدنة

يشهد السوق عبر المحيط الأطلسي انتعاشًا ملحوظًا، حيث انتعشت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بقوة بعد خسائر الأمس. فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1%، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنحو 0.8%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.9%.

ويُعدّ الإعلان عن اتفاقية متعددة السنوات بين شركتي "أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"ميتا بلاتفورمز" لتوريد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحدث الأبرز اليوم. وقد ساهم نبأ هذا العقد الضخم في رفع أسعار أسهم الشركتين، وأثار ردة فعل قوية في السوق، مما يُبرز حجم الصفقة وأهميتها في استمرار نمو قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما انتعشت أسهم شركات البرمجيات عقب الإعلان عن سلسلة من الشراكات مع شركة "أنثروبيك"، مما خفف من مخاوف المستثمرين السابقة بشأن الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقد هدأت معنويات السوق بشكل ملحوظ بعد الاضطرابات السابقة التي سببها قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وفي أوروبا، أنهت معظم الأسواق اليوم على ارتفاع أيضًا. ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة تقارب 0.3%، وزاد مؤشر داكس بأكثر من 0.1%، بينما أغلق مؤشر فوتسي 100 على انخفاض طفيف، وتراجع مؤشر آيبكس 35 بأكثر من 0.35%.

في فبراير، بلغ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات في الولايات المتحدة 91.2 نقطة، متجاوزًا بذلك كلًا من التوقعات (87.4 نقطة) والقراءة السابقة (89 نقطة). قد تشير هذه النتيجة الأفضل من المتوقع إلى تحسن في معنويات المستهلك الأمريكي.

في سوق الصرف الأجنبي، نشهد ضعفًا واضحًا في الين الياباني، الذي يتراجع مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنحو 0.7% اليوم. ويعود ضعف الين، من بين أمور أخرى، إلى مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي لليابان والتوسع المخطط له في الإنفاق الحكومي.

نشهد تقلبات طفيفة نسبيًا في سوق المعادن النفيسة. انخفض سعر الذهب بنسبة 1.3% ليحوم حول 5160 دولارًا للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 0.7% ليقل عن 87.5 دولارًا للأونصة.

يختلف الوضع في سوق المعادن الصناعية، حيث ارتفعت عقود النحاس بنسبة 2.5% تقريبًا، وعقود النيكل بنسبة 4% تقريبًا.

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، بأن طهران مستعدة لاتخاذ "جميع الخطوات اللازمة" للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا على إمكانية خفض حدة التوترات الجيوسياسية. واستجابةً لهذه التصريحات، انخفضت أسعار النفط مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.