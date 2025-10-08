أعلى مستوى جديد على Palladium📈🚨

- يُسهم التيسير النقدي العالمي ومستويات الديون القياسية في دفع نمو سوق المعادن النفيسة، الذي يشهد ديناميكيات غير مسبوقة منذ عقود.
- ويأتي الطلب المتزايد على البلاديوم والبلاتين بشكل رئيسي من الأسواق الهندية والصينية، حيث يبحث المستثمرون ومستهلكو المجوهرات عن بدائل للأصول التقليدية.
- يشمل هذا التوجه قطاع المعادن النفيسة بأكمله، وتُمثل التحركات الحالية محاولةً لموازنة الفارق التاريخي الواسع بين الذهب والمعادن الأخرى، حيث يُفاقم سوق البلاديوم الضحل نسبيًا تقلبات الأسعار.
يشهد سوق المعادن الثمينة حاليًا نموًا ديناميكيًا، لم يُشهد له مثيل منذ عقود. ويُعزى هذا النمو إلى التيسير النقدي المتزايد في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مستويات قياسية مرتفعة من الدين العام والخاص.
ونتيجةً لذلك، يُعيد المستثمرون، القلقون بشأن القيمة طويلة الأجل للعملات الورقية، تركيزهم مجددًا على الأصول الملموسة، حيث تُصبح المعادن الثمينة المستفيد الطبيعي من هذا الاتجاه.
بالنسبة للبلاديوم والبلاتين، يُعد الطلب المتزايد من قطاع المجوهرات ومستثمري التجزئة، وخاصةً في الأسواق الآسيوية، عاملًا إضافيًا يدعم النمو. في الهند والصين، حيث يوجد اهتمام قوي بالمعادن الاستثمارية، نلاحظ انتعاشًا واضحًا في الشراء. ويتجه المستثمرون المحليون، في ظل محدودية فرص الحصول على أشكال بديلة لحماية رأس المال، بشكل متزايد إلى المعادن التي كانت في السابق في ظل الذهب.
وتجدر الإشارة إلى أن النمو الملحوظ ليس ظاهرة خاصة بمعدن واحد فقط. يشمل هذا التوجه سوق المعادن الثمينة بأكمله، ويمكن تفسير التحركات الحالية على أنها محاولة لموازنة الفارق التاريخي الواسع بين الذهب وباقي المعادن، بما في ذلك الفضة والبلاتين والبلاديوم.
إضافةً إلى ذلك، يتميز سوق البلاديوم بانخفاض سيولته نسبيًا مقارنةً بالمعادن الأخرى، مما يزيد من قابليته للتقلبات قصيرة الأجل ويعزز استجابة السعر لنمو الطلب - سواءً الأساسي أو المضاربي.
نتيجةً لذلك، حتى التدفقات الرأسمالية المعتدلة يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار، وهو ما نلاحظه حاليًا في السوق.
البلاديوم (D1)
المصدر: Xstation5
يُظهر مخطط البلاديوم في الأشهر الأخيرة تأكيدًا واضحًا للاتجاه الصاعد. اخترق السعر متوسطات المتوسط المتحرك الأسي الرئيسية من الأسفل ثلاث مرات: أولًا المتوسط المتحرك الأسي 200، ثم المتوسط المتحرك الأسي 100، وأخيرًا المتوسط المتحرك الأسي 50، مما أدى في كل مرة إلى تسارع ديناميكيات النمو وتعزيز معنويات الطلب. وكان التأكيد النهائي على قوة السوق هو اختراق منطقة المقاومة، لينتهي عند مستوى الذروة الأخيرة، 1326 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وقد مهد هذا الطريق لمزيد من الارتفاع. وفي الوقت الحالي، يُعد الحفاظ على الأسعار فوق 1326 دولارًا أمريكيًا أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار هذا الاتجاه وتأكيد هيمنة جانب الشراء.
