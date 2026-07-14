أعلن بنك جيه بي مورغان عن أرباح قوية في الربع الثاني مدفوعة بالنمو الذي حققته الخدمات المصرفية الاستثمارية

ارتفعت أسهم بنك جيه بي مورغان تشيس (JPM.US) بشكل طفيف قبيل افتتاح السوق الأمريكية، بعد أن أعلن البنك عن نتائج قوية للغاية للربع الثاني من عام 2026. وتجاوز أكبر بنك أمريكي توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ في كل من الأرباح والإيرادات، مستفيدًا بشكل أساسي من انتعاش قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وزيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، والأداء القوي للغاية في تداول الأسهم. وعلى الرغم من هذه الأرقام المبهرة، إلا أن رد فعل السوق كان هادئًا نسبيًا.

بلغت ربحية السهم 7.70 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 5.72 دولارًا أمريكيًا و5.24 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المعدلة 58.02 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 51.39 مليار دولار أمريكي.

وارتفع صافي الدخل إلى 21.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 14.99 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 3.90 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.06 مليار دولار أمريكي. ارتفعت الرسوم من هذا القطاع بنسبة 30% على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط أقوى في عمليات الاندماج والاستحواذ وانتعاش في إصدارات الاكتتابات العامة الأولية.

بلغت إيرادات تداول الأسهم 6.03 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات التي بلغت 3.98 مليار دولار.

وبلغت إيرادات تداول الدخل الثابت والعملات والسلع 6.05 مليار دولار، أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 6.29 مليار دولار.

وبلغ صافي دخل الفوائد المُدارة 25.62 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التوقعات التي بلغت 25.64 مليار دولار.

وارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 24%، متجاوزًا بكثير توقعات المحللين البالغة 18%.

وارتفع إجمالي القروض إلى 1.54 تريليون دولار، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 1.52 تريليون دولار، بينما زادت الودائع إلى 2.71 تريليون دولار، متجاوزةً التوقعات التي بلغت 2.69 تريليون دولار.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان 2.52 مليار دولار، بينما بلغ صافي الشطب 2.37 مليار دولار، وهو أقل من المتوقع البالغ 2.62 مليار دولار.

وحافظ البنك على نسبة رأس مال CET1 قوية عند 14.1%.

تُظهر النتائج استمرار استفادة جي بي مورغان من انتعاش نشاط أسواق رأس المال. وقد عوض الأداء المتميز في الخدمات المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم انخفاض إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) بشكل طفيف عن المتوقع، بينما ظل صافي دخل الفوائد متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات. ويشير رد فعل سعر السهم المعتدل نسبيًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأخبار الإيجابية قد تم تسعيره بالفعل في السهم.

ويستمر انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في دعم الأرباح. وقد تجاوزت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا 3 تريليونات دولار حتى الآن هذا العام، مما يوفر دعمًا قويًا للبنوك الاستثمارية. وحافظ جي بي مورغان على مكانته كشركة رائدة عالميًا في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع زيادة الرسوم من هذا القطاع بنسبة 30% على أساس سنوي. يستفيد البنك أيضًا من الانتعاش الواسع النطاق في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، مما عزز نشاط عملاء الشركات، بالإضافة إلى شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر الساعية إلى فرص التخارج. خلال الربع، تولى بنك جيه بي مورغان دور مدير الاكتتاب الرئيسي في طرح أسهم شركة ألفابت بقيمة 85 مليار دولار، كما شارك في تقديم الاستشارات في صفقة اندماج شركة نيكستيرا إنرجي مع شركة دومينيون إنرجي بقيمة 67 مليار دولار.

ارتفاع تقلبات السوق يعزز أداء التداول

كان من بين العوامل الرئيسية الأخرى لنمو الأرباح زيادة نشاط العملاء في مختلف الأسواق المالية. فقد أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتقلبات الحادة في أسعار النفط إلى زيادة التقلبات في مختلف فئات الأصول، مما أدى إلى ارتفاع أحجام التداول. ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 86% على أساس سنوي، بينما زادت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 6%. تُظهر النتائج أن بنك جيه بي مورغان يستفيد في آنٍ واحد من انتعاش أسواق رأس المال واستمرار نشاط تداول العملاء مدفوعًا بارتفاع تقلبات السوق.

مخطط أسهم جيه بي مورغان (JPM.US) (D1)

قد تسجل أسهم جيه بي مورغان مستويات قياسية جديدة اليوم إذا تجاوزت مستوى 340 دولارًا. ويُعدّ انخفاض مخصصات خسائر الائتمان عن المتوقع، ونمو القروض بقوة أكبر من المتوقع لتصل إلى 1.54 تريليون دولار، مؤشرات إيجابية لكل من البنك والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. أما على الجانب السلبي، فتقع منطقة الدعم الرئيسية بين 315 و320 دولارًا، حيث وجد السهم دعمًا في عدة مناسبات مؤخرًا.

المصدر: xStation5