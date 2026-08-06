أرباح سوفت بنك: هل إنتل والذكاء الاصطناعي غير كافيين؟

أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية، إحدى أبرز المستثمرين والمستفيدين المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.

ورغم نمو الإيرادات بما يفوق التوقعات، انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ بعد الإعلان، مسجلاً خسائر تجاوزت 4%. ويعود السبب إلى تراجع كبير ليس فقط في الأرباح المعلنة، بل أيضاً في جودتها.

التحليل الفني لشركة سوفت بنك (D1)

على الرغم من التقلبات الكبيرة في التقييمات، استمر الاتجاه الصعودي. وتمكن الطلب من العودة سريعًا فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم خلال آخر تصحيحين. المصدر: xStation5

البيانات المالية

الإيرادات: 2.02 تريليون ين ياباني مقابل توقعات بلغت حوالي 1.92 تريليون ين ياباني. نمو سنوي يزيد عن 10%.

الربح الإجمالي: ارتفع إلى 1.05 تريليون ين ياباني، متجاوزًا التوقعات التي بلغت حوالي 955 مليار ين ياباني، وبزيادة مماثلة على أساس سنوي.

صافي الربح: هنا تحديدًا أظهرت الشركة ضعفًا، وأكثر من مرة. فقد انخفض إلى 347.3 مليار ين ياباني من 421.8 مليار ين ياباني في العام السابق، أي بانخفاض يزيد عن 17%.

يكمن التحدي في التفاصيل

يُعدّ تقييم الشركات وتقدير الربح "الحقيقي" مقارنةً بالتقييم أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما بالنسبة لشركات الاستثمار مثل سوفت بنك. إن استثمار الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو على الأقل سعيها للولوج إليه، لا يُسهّل هذه المهمة.

ومع ذلك، يُظهر تحليل النتائج إلى مكوناتها تراجعًا متزايدًا في جودة الأرباح.

تكمن المشكلة الأكبر في الزيادة الهائلة في تكاليف البيع والإدارة، فضلًا عن النفقات المتعلقة بتقلبات العملة. فقد ارتفعت تكاليف البيع والإدارة بنسبة تقارب 70% على أساس سنوي لتصل إلى 1.28 تريليون ين ياباني، بينما تضاعفت التكاليف المالية لتصل إلى 328 مليار ين ياباني.

وتجد أرباح سوفت بنك نفسها حاليًا في مأزق:

فمن جهة، تتحمل الشركة العبء الكامل لاستراتيجيتها التجارية، بما في ذلك ارتفاع التكاليف في قطاع "حوسبة الذكاء الاصطناعي".

ومن جهة أخرى، وبسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الين، تُؤثر تكاليف التحوّط سلبًا على هوامش الربح والعوائد. وينعكس هذا في إيرادات القطاع المذكور أعلاه، التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% بالدولار الأمريكي، بينما لم تتجاوز 17% بالين.

إن مقياسين رئيسيين لشركة استثمارية، وهما صافي قيمة الأصول (NAV) ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)، لا يظهران الربح، ولكنهما يشيران إلى أن العديد من الادعاءات حول التوتر بين المقرضين لشركات الذكاء الاصطناعي لا تدعمها البيانات.

المصدر: مجموعة سوفت بنك

تضاعفت قيمة الأصول الصافية تقريبًا منذ نهاية الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى حوالي 70 تريليون ين ياباني. في الوقت نفسه، انخفضت نسبة القرض إلى القيمة من ذروة محلية بلغت حوالي 20% إلى حوالي 13%. هذا يعني أنه على الرغم من نمو الأصول، لا تزال نسبة الرافعة المالية منخفضة.

يشير كل هذا إلى أنه على الرغم من الزيادة الهائلة في قيمة استثمارات الشركة، إلا أنها لا تُترجم إلى أرباح حقيقية للشركة، بل على العكس تمامًا.

هل هذا سيء للقطاع؟

لا تعني نتائج سوفت بنك الضعيفة، أو على الأقل المخيبة للآمال، بالضرورة فشل الذكاء الاصطناعي نفسه، أو حتى فشل سوفت بنك.

قد تكون نتائج سوفت بنك الضعيفة نتيجة لقرارات استثمارية محددة خاصة بالشركة ومحفظتها، وليست نتيجة للقطاع ككل. قد يشير أداء سوفت بنك الضعيف إلى سوء تخصيص من جانبها، وهو تخصيص قد يكون خاطئًا ليس فقط من حيث الاتجاه، بل قد يكون متأثرًا أيضًا بالتركيز المفرط الذي تتحمل سوفت بنك نفسها مسؤوليته.

حتى في حالة سوفت بنك، لا يعني انخفاض الربحية بالضرورة فشل فرضية الاستثمار. فعادةً ما تتمتع شركات الاستثمار بأفق زمني أطول وقدرة أكبر على تحمل فترات انخفاض الربحية، شريطة أن تكون استراتيجية الاستثمار مبررة من الناحية الأساسية.