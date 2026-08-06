افتتاح السوق الأمريكي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يُظهر قوة بينما يتراجع أداء قطاع أشباه الموصلات 🚩 انخفاض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 12%

بدأت جلسة الخميس في وول ستريت بهدوء نسبي. يحلل المستثمرون في الوقت نفسه موجة جديدة من تقارير أرباح الربع السنوي، ويتابعون التطورات في الشرق الأوسط، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. في الوقت نفسه، عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية مرونة سوق العمل، مشيرةً إلى أن ضغوط التكاليف لا تزال تحت السيطرة. على الرغم من هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية الداعمة، لا تزال شهية المخاطرة حذرة، حيث تتداول المؤشرات الأمريكية الرئيسية بالقرب من مستوياتها الطبيعية. تستحوذ الأسهم الفردية على معظم الاهتمام اليوم، إذ يواصل المستثمرون مكافأة الشركات التي تقدم توقعات مستقبلية موثوقة بدلاً من مجرد نتائج تاريخية قوية. لم تؤدِ الانخفاضات الحادة في أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال إلى عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع أشباه الموصلات، على الرغم من أن أداء كلا السهمين أقل بكثير من أداء نظرائهما. رسم بياني لمؤشر US500 (الساعة الأولى) على الرغم من ضعف مؤشر ناسداك، لا تزال العقود الآجلة لمؤشر US500 تُظهر قوة نسبية، وتحافظ على مستواها فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة (EMA50) عند حوالي 7760 نقطة. وطالما بقي هذا المستوى ثابتًا، فإن السيناريو الأساسي يُرجّح استمرار الارتفاع. المصدر: xStation5 مؤشر ستاندرد آند بورز 500

لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث انخفض بنسبة 0.2% فقط خلال الجلسة السابقة، مما يُبرز استمرار مرونة سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. ومنذ بداية العام، ارتفع المؤشر بنسبة 12.8%، بينما بلغ عائده السنوي حوالي 22%، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي طويل الأجل. وتُعد تقييمات المؤشر أكثر اعتدالًا من تقييمات مؤشر ناسداك 100، حيث يتداول المؤشر عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 26.5، مما يعكس تنوع قطاعاته الأوسع. ومن الناحية الفنية، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.2% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما لا يزال أكثر من 70% من مكوناته يتداول فوق متوسطاته المتحركة لـ 200 يوم، مما يشير إلى اتساع نطاق السوق. وخلال الجلسة الأخيرة، تفوقت أسهم الرعاية الصحية والمواد والخدمات المالية، في حين كان لقطاعي خدمات الاتصالات والطاقة التأثير الأكبر على الأداء العام. على الرغم من الانخفاض اليومي الطفيف، إلا أن اتساع السوق لا يزال إيجابياً، مما يشير إلى أن الضعف الأخير يتوافق بشكل أكبر مع توقف فني وليس بداية لانعكاس أوسع للاتجاه.

المصدر: أبحاث XTB مؤشر ناسداك 100

لا يزال مؤشر ناسداك 100 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.8% خلال الجلسة السابقة. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 8.4% على أساس أسبوعي، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية العام 16.8%، مما يعزز قوة الاتجاه الصعودي طويل الأجل. ولا تزال التقييمات مرتفعة، حيث يتداول المؤشر عند نسبة سعر/ربحية تبلغ 31.5، نظرًا لأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تشكل الحصة الأكبر من قيمته السوقية. من الناحية الفنية، لا يزال مؤشر ناسداك 100 على بعد 3.8% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما يتداول ما يقرب من 69% من مكوناته فوق متوسطاتها المتحركة لـ 200 يوم، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال مدعومًا بقوة. وخلال الجلسة الأخيرة، شهدت أسهم خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر ضغط هبوطي، بينما تفوق أداء قطاع الرعاية الصحية. وبالنظر إلى المستقبل، سيراقب المستثمرون عن كثب لتحديد ما إذا كان التراجع الحالي مجرد نوبة قصيرة من جني الأرباح أم أنه سيتطور إلى تصحيح أكثر أهمية في أعقاب الارتفاع القوي الذي شهده السوق في الأشهر الأخيرة. المصدر: أبحاث XTB توضح خريطة السوق أنه على الرغم من تباين أداء السوق خلال جلسة التداول، لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع بالتأثير الأكبر على أداء المؤشر العام. وقد عوضت مكاسب شركات Nvidia وMicrosoft وApple جزئيًا ضعف أداء شركات Alphabet وBroadcom وMicron، مما ساهم في الحد من ضغوط الهبوط على السوق بشكل عام. في الوقت نفسه، تشير العوائد الإيجابية في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية إلى أن اتساع نطاق السوق لا يزال قويًا وأن المكاسب لا تزال مدعومة بمجموعة واسعة من القطاعات. المصدر: XTB Research

أخبار الشركات الرئيسية سانديسك كانت سانديسك من بين أكبر الخاسرين يوم الخميس، حيث انخفضت أسهمها بنحو 13%. على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الرابع، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية توقعات السوق المرتفعة. في ظل الظروف الحالية، لا يبحث المستثمرون عن أرباح قوية فحسب، بل عن أدلة مقنعة على نمو مستدام في المستقبل. يوضح تحرك سعر السهم اليوم كيف يمكن حتى لخيبة أمل بسيطة أن تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في أسهم أشباه الموصلات. آب لوفين انخفضت أسهم آب لوفين بنحو 16% بعد إصدار نتائج ربع سنوية متباينة. في حين تجاوزت العديد من المؤشرات الرئيسية توقعات المحللين، إلا أن التقرير الإجمالي لم يقنع المستثمرين. لا تزال شركات التكنولوجيا تواجه تدقيقًا شديدًا نظرًا لتقييماتها المرتفعة، مما يعني أن حتى خيبات الأمل الطفيفة نسبيًا يمكن أن تؤدي إلى عمليات جني أرباح مفرطة. يؤكد انخفاض اليوم على توقعات السوق المرتفعة للغاية لهذا القطاع. شركة ريستورانت براندز إنترناشونال أصدرت شركة ريستورانت براندز إنترناشونال، المالكة لعلامات برجر كنج وتيم هورتونز وبوبايز، تقرير أرباح ربع سنوي قوي. وبلغت ربحية السهم 1.07 دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 1.03 دولار، بينما بلغت الإيرادات 2.52 مليار دولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق. وكان أداء برجر كنج متميزًا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.5%. ومع ذلك، حدّت النتائج الأضعف للعلامات التجارية الأخرى التابعة للشركة من حماس المستثمرين، مما أدى إلى رد فعل هادئ نسبيًا قبل افتتاح السوق. شركة بيلوتون إنتراكتيف افتتحت أسهم بيلوتون على انخفاض حاد، حيث تراجعت بنحو 13%. وجاءت نتائج الشركة الربع سنوية متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، إذ تجاوزت الإيرادات التوقعات وتطابقت الأرباح مع التقديرات. ومع ذلك، ظل المستثمرون قلقين بشأن الانخفاض المستمر في عدد المشتركين المدفوعين، والذي انخفض بنسبة 8.8% على أساس سنوي. ولا يزال تقلص قاعدة المشتركين يمثل التحدي الأكبر طويل الأجل الذي يواجه الشركة. موديرنا تُعدّ موديرنا من بين الشركات الأقوى أداءً قبل افتتاح السوق، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 4%. ويأتي هذا الارتفاع عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح الإنفلونزا mFlusiva، المُطوّر بتقنية mRNA، والمُخصّص للبالغين من عمر 50 عامًا فما فوق. وتُمثّل هذه الموافقة علامة فارقة في جهود موديرنا لتنويع محفظة منتجاتها لتشمل منتجات أخرى غير لقاحات كوفيد-19. وقد اعتبر المستثمرون هذا القرار التنظيمي حافزًا إيجابيًا هامًا لتوقعات إيرادات الشركة المستقبلية. آيون كيو تتداول أسهم شركة الحوسبة الكمومية آيون كيو بارتفاع يقارب 4% بعد إعلانها عن نتائج الربع الثاني التي فاقت توقعات السوق. وقد تجاوزت الشركة توقعات الإيرادات المُجمعة، كما رفعت توقعاتها للعام بأكمله إلى ما بين 280 و290 مليون دولار. وتتجاوز التوقعات المُحدّثة تقديرات فاكت سيت المُجمعة البالغة 268.6 مليون دولار، مما يُعزّز ثقة المستثمرين في آفاق النمو طويلة الأجل لقطاع الحوسبة الكمومية. دياجيو ارتفعت أسهم شركة دياجيو، منتجة المشروبات الروحية الفاخرة، بنحو 7% بعد أن كشفت الشركة عن برنامج جديد لرفع الكفاءة. تهدف الإدارة إلى تحقيق وفورات في التكاليف تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال تطبيق نموذج تشغيلي أكثر مرونة وتنافسية. رحّب المستثمرون بهذه المبادرة، معتبرينها خطوة هامة نحو تحسين الربحية في ظل تباطؤ استهلاك الكحول عالميًا. على الرغم من الارتفاع الذي شهدته أسهم دياجيو اليوم، إلا أنها لا تزال أعلى بقليل من مستواها في بداية العام، وتستمر في التداول دون مستوياتها القياسية التي بلغتها في أواخر عام 2021. ويسترن ديجيتال تُعدّ ويسترن ديجيتال تذكيرًا آخر بأنه خلال موسم إعلان الأرباح الحالي، لم تعد النتائج التاريخية القوية وحدها كافية لإرضاء المستثمرين. فقد تجاوزت الشركة توقعات المحللين للربع الرابع، لكن المشاركين في السوق ركّزوا بشكل أساسي على التوقعات الأضعف من المتوقع للربع الأول من السنة المالية الجديدة. وقد أدّت هذه التوقعات المخيبة للآمال إلى انخفاض حاد في سعر السهم بنسبة تقارب 18%، مما يؤكد أن التوقعات المستقبلية باتت الآن أكثر أهمية بكثير من الأرباح السابقة. سهم ويسترن ديجيتال (WDC.US) - الرسم البياني D1 تراجعت أسهم ويسترن ديجيتال بنحو 40% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، وافتتحت جلسة اليوم بانخفاض يقارب 20%. ومع ذلك، لا يزال السهم مرتفعًا بنسبة 145% تقريبًا منذ بداية العام، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير أقرب إلى جني الأرباح بعد ارتفاع قوي منه إلى انعكاس مؤكد للاتجاه طويل الأجل.