أعلنت Salesforce عن شراكات مع OpenAI وAnthropic🚨

أعلنت شركة Salesforce في 14 أكتوبر عن توسيع تعاونها الاستراتيجي مع OpenAI وAnthropic بهدف تعميق تكامل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Agentforce 360.

يتضمن التعاون مع OpenAI ربط منصة Agentforce 360 ​​بنظام ChatGPT، مما يُمكّن المستخدمين من البحث في بيانات المبيعات، وتحليل محادثات العملاء، وإنشاء تصورات مرئية في Tableau باستخدام استعلامات نصية بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركتان أدوات لبناء وكلاء ومطالبات الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث نماذج OpenAI، بما في ذلك GPT-5، بالإضافة إلى ميزة مبيعات جديدة في ChatGPT لعملاء Salesforce، مما يوفر تحكمًا كاملاً في البيانات وعلاقات العملاء.

في الوقت نفسه، أعلنت Salesforce عن توسيع تعاونها مع Anthropic، مع التركيز على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للقطاعات الخاضعة للتنظيم والحساسة للبيانات. سيُشكل نموذج Claude أساس منصة Agentforce 360، مع استهداف التطبيقات الأولية للقطاع المالي. كما تخطط الشركتان لدمج Claude بشكل أعمق مع Slack، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرةً من خلال تطبيقات التعاون الجماعي. حققت شركة Salesforce أداءً ممتازًا في السنوات الأخيرة، حيث زادت باستمرار من حجم عملياتها وإيراداتها عامًا بعد عام. وتُنفذ الشركة استراتيجية تطوير مدروسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت بالفعل تُحقق نتائج ملموسة في شكل زيادة الإنتاجية وتحسين هوامش الربح. ويمكن أن يُصبح الذكاء الاصطناعي رافعة تشغيلية لشركة Salesforce، مما يسمح لها بتوسيع نطاق التكاليف والأرباح.

على الرغم من النمو الديناميكي، لا يزال تقييم الشركة محافظًا نسبيًا وفقًا لمعايير صناعة التكنولوجيا:

نسبة السعر إلى الربحية حوالي 36

السعر إلى المبيعات 5

السعر إلى القيمة الدفترية 3

على الرغم من هذه الخلفية المتفائلة، فقدت أسهم Salesforce حوالي 15% من قيمتها في عام 2025. علاوة على ذلك، حتى إعلان اليوم عن توسيع التعاون مع OpenAI لم يُعكِس هذا الاتجاه السلبي. ويواصل سهم الشركة انخفاضه خلال الجلسة، حيث خسر أكثر من 1% اليوم. وقبل فترة ليست طويلة، كان من شأن إعلانات مماثلة عن أي تعاون مع OpenAI أن تُؤدي إلى زيادات ثنائية الرقم في تقييمات شركات التكنولوجيا. هل فقد المستثمرون ثقتهم بـ"سحر" الذكاء الاصطناعي، أم أن الوضع الأساسي لشركة Salesforce أضعف مما يوحي به التحليل السطحي؟ هذا سؤال من المرجح أن تُجاب عليه النتائج الفصلية القادمة.

CRM.US (D1)

المصدر: xStation5

يبدو الوضع الفني على الرسم البياني دراماتيكيًا للمشترين. لا تزال الشركة في اتجاه هبوطي مستمر منذ ما يقرب من عام، وقد تأكد ذلك مرارًا وتكرارًا من خلال ارتداد السعر عن خط الاتجاه مع فجوات عرض دورية. علاوة على ذلك، في أبريل من هذا العام، لاحظنا ما يسمى بـ"تقاطع الموت"، وهو تقاطع متوسطي EMA50 وEMA200، تلاه بسرعة "تقاطع هبوطي"، وهو تقاطع EMA200 مع EMA100 (من الأعلى). يقترب السعر بلا هوادة من مستوى الدعم عند 229 بشكل متكرر، وسيتقاطع قريبًا مع خط الاتجاه. يجب على المشترين الإسراع في عكس الاتجاه إذا أرادوا منع التصحيح إلى مستوى 194 دولارًا - وهو أدنى مستوى سُجِّل قبل عامين.