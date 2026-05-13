أعلنت شركة علي بابا عن أول خسارة تشغيلية لها منذ خمس سنوات❗

لا تبعث أحدث نتائج شركة علي بابا (BABA.US) على التفاؤل، ويتفاعل السوق بقلق (مع انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 1-3%). ورغم محاولة الشركة الترويج لاستثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن أرقام الربع المنتهي في مارس 2026 تُشير إلى ركود. فقد نما إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 3% فقط، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، والأسوأ من ذلك، أن علي بابا سجلت أول خسارة تشغيلية لها منذ خمس سنوات (أي منذ بدء الجائحة). ويعود ذلك مباشرةً إلى الزيادة الهائلة في الإنفاق على تطوير الذكاء الاصطناعي والمنافسة الشرسة على استقطاب مستخدمين جدد.

تكمن المشكلة الرئيسية في صميم أعمال علي بابا، وتحديدًا في التجارة الإلكترونية المحلية (تاوباو/تي مول). فقد كان هذا القطاع الأكثر إخفاقًا، إذ لم يشهد سوى نمو طفيف. يبدو أن المستهلكين الصينيين قد استنفدوا طاقتهم الشرائية، إذ لا يوجد بلد آخر في العالم يتعرض لمثل هذا الكم الهائل من الخصومات والعروض الترويجية، كما أن الاقتصاد الصيني لا يشجع على شراء المنتجات باهظة الثمن، مما يعيق نمو قيمة المعاملات. وعلى النقيض من ذلك، نجد قطاع الذكاء السحابي. هنا، ثمة بصيص أمل: فقد قفزت الإيرادات من العملاء الخارجيين بنسبة 40%، وتشكل المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 30% من هذا الرقم. وهذا يدل على وجود طلب حقيقي على خدمات الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا يزال قطاع الحوسبة السحابية الديناميكي يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من أعمال الشركة، ولا يمكنه أن يدفع المجموعة بأكملها، التي تعاني من ركود، إلى الأمام.

تثير التوقعات طويلة الأجل مخاوف بشأن الوضع المالي للشركة. تجد علي بابا نفسها في مأزق صعب. أولًا، من الصعب تحقيق الربح من برامج الذكاء الاصطناعي في الصين، لأن الشركات هناك لا تدفع مقابل البرامج كما هو الحال في الغرب، بل تحتاج إلى "تثقيف" وتشجيع على مدى فترة طويلة. ثانيًا، تستنزف شركة علي بابا السيولة النقدية بمعدل ينذر بالخطر، حيث بلغ التدفق النقدي الحر السلبي هذا الربع 2.5 مليار دولار. ويعود ذلك إلى حرب أسعار باهظة في مجال التجارة الإلكترونية السريعة (مثل Ele.me) والإنفاق على الترويج لتطبيق Qwen المدعوم بالذكاء الاصطناعي (المنافسة مع ByteDance). ونتيجة لذلك، يحصل المستثمرون على نفس توزيعات الأرباح دون أي أخبار عن إعادة شراء الأسهم. في الوقت الراهن، يرى السوق ارتفاعًا في التكاليف بشكل أساسي، بدلًا من الأرباح الموعودة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

نتائج الربع الرابع

الإيرادات: 243.38 مليار يوان، بزيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي، والتوقعات: 246.51 مليار يوان

إيرادات مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية: 35.43 مليار يوان، بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي؛ والتوقعات: 35.93 مليار يوان

بلغت إيرادات مجموعة الذكاء السحابي 41.63 مليار يوان، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 41.44 مليار يوان

بلغت إيرادات مجموعة أعمال التجارة الإلكترونية في الصين 122.22 مليار يوان، مقارنةً بتوقعات بلغت 126.03 مليار يوان

بلغت الأرباح المعدلة لكل إيصال إيداع أمريكي 62 سنتًا، مقارنةً بـ 12.52 يوان على أساس سنوي. كانت التوقعات 6.04 يوان.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 16.44 مليار يوان، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 61% على أساس سنوي؛ وكانت التوقعات 24.06 مليار يوان.

بلغ صافي الربح المعدل 86 مليون يوان، مقارنةً بـ 29.85 مليار يوان على أساس سنوي؛ وكانت التوقعات 15.08 مليار يوان.

بلغت الإيرادات من الأنشطة الأخرى 65.46 مليار يوان؛ وكانت التوقعات 64.61 مليار يوان.

تسجل الشركة خسائر تاريخية لم تُلاحظ لعدة فصول. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي

يواصل الرسم البياني اليومي لسهم علي بابا (BABA.US) اتجاهه الهبوطي طويل الأمد، حيث يبقى باستمرار أدنى المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لـ 200 يوم. وقد توقف الارتداد المحلي بشكل حاد في "منطقة المقاومة" (المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 و100 يوم)، مما دفع السعر في تداولات ما قبل السوق مباشرةً إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 131.74 دولارًا. وسيكون الحفاظ على هذا المستوى الأفقي عند افتتاح الجلسة الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب انهيار الطلب واختبار الحاجز النفسي عند 130 دولارًا. المصدر: xStation