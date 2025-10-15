أعلنت شركة أبوت عن عدم وجود مفاجآت في الربع الثالث، لكن مخاطر التعريفات الجمركية وخفض التوقعات تسحب سعر السهم إلى الأسفل💡

نشرت شركة أبوت (ABT.US) تقريرًا قويًا للربع الثالث من عام 2025، مُقدمةً نتائج تتماشى مع توقعات السوق، على الرغم من أن السياق المحيط بالشركة لم يكن خاليًا من التوترات الناجمة عن تهديد إدارة ترامب بفرض تعريفات تجارية جديدة.

في الربع الثالث، أعلنت أبوت عن ربحية مُعدّلة للسهم الواحد (EPS) بلغت 1.30 دولار أمريكي وإيرادات بلغت 11.4 مليار دولار أمريكي، وكلاهما متوافق مع توقعات المحللين. وبلغ نمو المبيعات العضوية 5.5% على أساس سنوي، بينما نمت مبيعات قطاع الأجهزة الطبية بنسبة تصل إلى 15%. وأفادت الشركة بتوقعات سنوية مختلطة لربحية السهم الواحد تتراوح بين 5.12 و5.18 دولار أمريكي (كان من المتوقع أن تبلغ 5.15 دولار أمريكي؛ وتم تخفيض الحد الأقصى، الذي كان 5.20 دولار أمريكي)، وتتوقع أن يتراوح نمو المبيعات العضوية في عام 2025 بين 7.5 و8% (باستثناء اختبارات كوفيد-19؛ كان من المتوقع أن تبلغ 7.74%).

على الرغم من توافق الأرقام مع التوقعات، إلا أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على الأجهزة الطبية أثرت سلبًا على سعر السهم، الذي انخفض بأكثر من 4% قبل افتتاح جلسة وول ستريت. في الوقت نفسه، لا تُبطئ شركة أبوت استثماراتها في الولايات المتحدة، بل تُوسّع إنتاجها وتتكيف مع التحديات التنظيمية الجديدة.

أبوت للربع الثالث من عام ٢٠٢٥: الأرباح والمبيعات والتوقعات. المصدر: XTB