أعلنت شركة OpenAI عن خطة استثمارية طموحة بقيمة تريليون دولار

كشفت شركة OpenAI عن استراتيجية استثمارية طموحة مدتها خمس سنوات، يتجاوز إنفاقها المخطط تريليون دولار أمريكي. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة وتوسيع محفظة الشركة من المنتجات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولتمويل هذا المشروع الضخم، تعتزم OpenAI إنشاء مصادر دخل جديدة، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة للشركات والمؤسسات العامة، وتطوير أدوات ذكاء اصطناعي لدعم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وتقنيات توليد الفيديو. وتلعب الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل AMD وNVIDIA وBroadcom وOracle دورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن OpenAI قد وقّعت اتفاقيات رئيسية، بما في ذلك اتفاقية مع Broadcom لتزويدها بـ 10 جيجاواط من طاقة الحوسبة، وشراكة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي مع Oracle لتطوير مراكز بيانات.

وكجزء من الخطة، تعمل OpenAI أيضًا على تطوير "مشروع ستارغيت" - وهو شبكة عالمية من مراكز البيانات مصممة لتوفير وصول واسع النطاق إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساهمة في نشرها عالميًا.

على الرغم من التكلفة الباهظة، تتوقع OpenAI نموًا قويًا في الإيرادات، متوقعةً دخلًا سنويًا يصل إلى 13 مليار دولار، يُتوقع أن يأتي معظمه من اشتراكات ChatGPT. كما تخطط الشركة لمضاعفة عدد مستخدميها المشتركين والتوسع أكثر في الأسواق النامية.

ومن المهم أن شراكات OpenAI تعود بالنفع على الطرفين. فشركات مثل AMD وNVIDIA وBroadcom وOracle تحقق عوائد كبيرة من خلال عقود الأجهزة والخدمات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بطلب الذكاء الاصطناعي. تُعزز هذه التحالفات جميع الأطراف المعنية، وتُسرّع الابتكار، وتدفع عجلة النمو في قطاع التكنولوجيا.

يشير الخبراء إلى أنه على الرغم من طموح خطط OpenAI الكبير وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تواجه تحديات، بما في ذلك المتطلبات المالية الضخمة، والاعتماد على الشركاء الاستراتيجيين، وإمكانية زيادة التدقيق التنظيمي.

إذا تحققت هذه الخطة الخمسية، فقد تضع OpenAI كواحدة من القوى المهيمنة في صناعة الذكاء الاصطناعي، مما يُسرّع تطوير تقنيات من شأنها إعادة تشكيل قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي.